Почти половина временных приёмных семей в Латвии готовы отказаться от детей. Почему?

11 августа, 2025 07:55

Scanpix/ Photo: Hendrik Schmidt/dpa

По оценке центра поддержки Terēze, почти половина временных приёмных семей в Латвии рассматривают возможность прекратить свою работу. Среди причин — эмоциональное выгорание, перегрузка, низкое вознаграждение и высокие ожидания со стороны общества. Ситуация вызывает обеспокоенность как у самих семей, так и у специалистов, работающих в сфере защиты прав детей.

По данным исследовательницы Лелде Силавы, проводившей наблюдение за 686 приёмными семьями, 46% из них не исключают, что в ближайшем будущем прекратят принимать детей. Речь идёт о временных приёмных семьях (audžuģimenes), которые берут на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, пока не будет найдено постоянное решение — возвращение в биологическую семью, усыновление, опека или размещение в учреждении.

Председатель правления объединения Terēze Ария Мартукане отмечает, что приёмные семьи испытывают не только эмоциональную, но и системную перегрузку. Объём обязанностей растёт, при этом прав становится меньше. Поддержка со стороны государства есть, но она часто не соответствует уровню ответственности.

«Ожидания высоки, а понимания со стороны общества — мало. Приёмная семья не может решить все проблемы, особенно в одиночку», — подчёркивает Мартукане. По словам руководителя центра поддержки Петериса Мартуканса, в 2024–2025 годах 95 семей уже расторгли договоры, а многие действующие семьи называют нынешних детей последними, кого они готовы принять.

Представитель Министерства благосостояния Илзе Курме подчёркивает, что министерство тесно сотрудничает с центрами поддержки и самоуправлениями, чтобы реагировать на запросы приёмных семей и улучшать условия. В этом году поддержка внесемейного ухода включена в число бюджетных приоритетов, на неё выделено 25 миллионов евро.

Эти средства идут на оплату труда приёмных семей, поддержку специализированных приёмных семей, а также на пособия на питание детей. Некоторые самоуправления, по словам Мартукане, уже активизировались: пересматривают ставки, предлагают дополнительные выплаты.

На данный момент вне биологических семей в Латвии находятся более 5300 детей. Из них:

около 1400 живут в приёмных семьях,
около 600 — в учреждениях,
остальные — под опекой.

Каждый день из семей изымают в среднем трёх–четырёх детей. Как отмечают в Министерстве благосостояния, чаще всего это происходит по причинам, связанным с зависимостью, насилием и пренебрежением

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

