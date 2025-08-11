Почти половина временных приёмных семей в Латвии готовы отказаться от детей. Почему?

По данным исследовательницы Лелде Силавы, проводившей наблюдение за 686 приёмными семьями, 46% из них не исключают, что в ближайшем будущем прекратят принимать детей. Речь идёт о временных приёмных семьях (audžuģimenes), которые берут на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, пока не будет найдено постоянное решение — возвращение в биологическую семью, усыновление, опека или размещение в учреждении.

Председатель правления объединения Terēze Ария Мартукане отмечает, что приёмные семьи испытывают не только эмоциональную, но и системную перегрузку. Объём обязанностей растёт, при этом прав становится меньше. Поддержка со стороны государства есть, но она часто не соответствует уровню ответственности.

«Ожидания высоки, а понимания со стороны общества — мало. Приёмная семья не может решить все проблемы, особенно в одиночку», — подчёркивает Мартукане. По словам руководителя центра поддержки Петериса Мартуканса, в 2024–2025 годах 95 семей уже расторгли договоры, а многие действующие семьи называют нынешних детей последними, кого они готовы принять.

Представитель Министерства благосостояния Илзе Курме подчёркивает, что министерство тесно сотрудничает с центрами поддержки и самоуправлениями, чтобы реагировать на запросы приёмных семей и улучшать условия. В этом году поддержка внесемейного ухода включена в число бюджетных приоритетов, на неё выделено 25 миллионов евро.

Эти средства идут на оплату труда приёмных семей, поддержку специализированных приёмных семей, а также на пособия на питание детей. Некоторые самоуправления, по словам Мартукане, уже активизировались: пересматривают ставки, предлагают дополнительные выплаты.

На данный момент вне биологических семей в Латвии находятся более 5300 детей. Из них:

около 1400 живут в приёмных семьях,

около 600 — в учреждениях,

остальные — под опекой.

Каждый день из семей изымают в среднем трёх–четырёх детей. Как отмечают в Министерстве благосостояния, чаще всего это происходит по причинам, связанным с зависимостью, насилием и пренебрежением