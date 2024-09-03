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Почти половина детей украинских беженцев в Латвии не посещают школы

© LETA 3 сентября, 2024 17:04

Новости Латвии 0 комментариев

Примерно половина детей украинских беженцев в Латвии не посещают школы очно, прозвучало сегодня на презентации исследования политического центра "Providus" о жителях Украины и их нуждах в Латвии. Кроме того, нет и информации о том, учатся ли все эти дети дистанционно.

Главным препятствием, по которому дети не посещают школы, является недостаточное знание языка и недостаточная поддержка для изучения языка, подчеркнули исследователи.

Вторая по важности проблема для детей - недостаток общения и негативное отношение со стороны сверстников и работников школ, следует из данных исследования.

Всего в ходе исследования было опрошено 457 участников.

Как сообщалось, в исследовании "Providus" был отмечен ряд проблем, с которыми сталкиваются жители Украины, например, высокие требования к владению латышским языком в квалифицированных и высококвалифицированных профессиях, что вынуждает украинцев соглашаться на работу самой низкой квалификации или даже трудоустраиваться нелегально, что, в свою очередь, существенно влияет на уровень их доходов и социальных гарантий.

Кроме того, украинские беженцы испытывают трудности с признанием квалификации, полученной за пределами Латвии, в нашей стране.

Как поясняют авторы исследования, украинцы сталкиваются с негативным отношением и случаями дискриминации на рынке жилья, в трудоустройстве, здравоохранении, а также в быту, особенно от русскоговорящих жителей Латвии.

Исследование также показало, что жители Украины указывают на недостаточность информации на украинском или русском языках о том, как решать вопросы, связанные с получением государственных и муниципальных услуг, особенно касающиеся социальной помощи.

Кроме того, сохраняется неопределенность и неуверенность в статусе этих людей в Латвии, то есть, украинцы не знают, как долго смогут находиться в Латвии.

Данные о том, сколько на самом деле жителей Украины проживает в Латвии, отличаются. В начале этого года статус временной защиты был присвоен более 43 000 человек из Украины. В свою очередь, Центральное статистическое управление по данным различных регистров делает вывод, что в Латвии находятся 26 000 жителей Украины.

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