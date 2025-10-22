Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почти не страшно: в Театре Чехова премьера — о привидениях

Редакция PRESS 22 октября, 2025 16:21

История и культура 0 комментариев

15 ноября в Малом зале Рижского русского театра Михаила Чехова состоится премьера захватывающего, почти (не)страшного детективного спектакля «Шушенбрик и усадьба с привидениями» по мотивам одноименной книги Арно Юндзе. Создатели постановки приглашают юных зрителей (от 6 лет) вместе со всей семьей отправиться в увлекательное путешествие-расследование с необычным детективом Шушенбриком и его верным помощником Малышом.

Хотя постановка предназначена, в первую очередь, для детей, в ней много юмора и интересных мыслей, которые найдут отклик у зрителей любого возраста. Спектакль «Шушенбрик и усадьба с привидениями» призывает нас не бояться неизвестного и напоминает, что смелость начинается там, где мы начинаем понимать иное – то, что отличается от привычного.

Режиссер Хенрийс Арайс: «Мне всегда хотелось поставить мистический детектив – историю, в которой зритель вместе с героями ищет ответы и переживает радость открытия. Жутковатая среда усадьбы позволяет дать волю воображению – здесь может произойти всё, что угодно: предметы могут оживать, привидения могут говорить, а граница между реальностью и воображением становится незаметной. Произведение Арно Юндзе предоставляет возможность и улыбнуться, наблюдая за героями истории, и вместе с ними испытать страх. Для меня этот спектакль – о том, как мы сталкиваемся со своей внутренней тьмой, которая незаметно овладевает нашим разумом и заставляет нас действовать неожиданным, даже непостижимым образом. Спектакль – о том, как мало мы на самом деле знаем о невидимом для нас мире, но как увлекательно погрузиться в него, на мгновение отдавшись фантазии.

И, возможно, именно в этом и заключается важный смысл театра – в коллективной возможности на мгновение поверить в то, что невозможное может стать реальным».

Творческая команда под руководством режиссера Хенрийса Арайса: сценография и костюмы - Лига Зепа, оригинальная музыка - Томс Ауниньш, свет - Лайла Биргеле, перевод - Лина Овчинникова.

В спектакле заняты актеры Театра Чехова: Никита Осипов, Михаил Ширяев, Евгений Черкес, Вадим Гроссман.

Спектакль «Шушенбрик и усадьба с привидениями» – на русском языке. Будет доступен пересказ сюжета на латышском языке.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Ярослав Кащеев

