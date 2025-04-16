Некоторые из запланированных позиций вызвали удивление у присутствующих, в частности — закупка офицерских парадных сабель, которые используются на военных парадах. На эту цель предполагается потратить 900 000 евро.

Общество, мягко говоря, выразило недоумение по поводу почти миллионных расходов. Министерство обороны во второй половине дня опубликовало разъяснение на платформе "X":

«Что касается закупки парадных сабель для офицеров: 900 000 евро — это максимально возможная сумма договора на период 2026–2030 годов. Это не означает, что вся сумма будет потрачена — средства будут использоваться в зависимости от фактического заказа Национальных вооружённых сил. На данный момент стоимость одной сабли по действующему договору составляет до 600 евро», — объясняет Министерство обороны.

Как выяснило агентство LETA, согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB), в феврале этого года VALIC объявил открытый конкурс на закупку держателей для сабель. В свою очередь, в конце прошлого года победителем конкурса на поставку кисточек для сабель стало предприятие "Pils LVA", заключившее контракт на сумму 41 999 евро.

В 2023 году в конкурсе на поставку офицерских сабель, организованном VALIC, победила компания "Wilco", сумма контракта составила 110 501 евро. В 2022 году победителем аналогичного тендера стала компания "Sils&Sons", с контрактом на 100 000 евро. Также в 2022 году "Wilco" получила право на выполнение заказов по двум договорам — на 148 749 евро и 495 867 евро соответственно. В 2020 году "Sils&Sons" также выиграла тендер на сумму 100 000 евро.

В министерстве отметили, что сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам — выпускникам Национальной академии обороны. Кроме того, подчеркнули, что действующие правила Кабинета министров определяют состав элементов офицерской формы, куда входит и сабля с держателем и кисточкой.

Традиция вручения офицерских сабель была учреждена в 1920 году, и сабли вручает Президент государства.