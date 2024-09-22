Почти довез: в Германии задержан латвиец по подозрению в перевозке нелегалов

Судя по всему, 38-летний негражданин Латвии вез семерых сирийцев из Словении в Германию.

Задержание произошло в районе горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен, где полиция остановила автомашину, в которой находились семь пассажиров, причем трое из них - в багажнике.

Мигранты в возрасте от 18 до 38 лет ранее находились в Словении, где их забрал шофер, не имеющий водительского удостоверения.

Перевозчик мигрантов задержан, ведется следствие в связи с контрабандной перевозкой иностранцев и ездой без прав.

Трое сирийцев доставлены в спецприемник, еще четверо отправлены в Австрию.