Почти +30 в Бауске и всего +7 в Мадоне: так стартовал латвийский август

По данным синоптиков, самая низкая температура была зафиксирована 9 августа в Мадоне и Зосенах — +7,2 °C. Максимум первой декады пришёлся на 3 августа в Бауске — +29,5 °C.

Среднее количество осадков по стране составило 24 миллиметра, что соответствует 111% от нормы. Дожди шли неравномерно: в одних районах осадков выпало меньше обычного, в других — значительно больше. Лидером по количеству дождя стал город Гулбене — 70 миллиметров, а самым сухим местом оказались Айнажи с 4,9 миллиметра осадков.

Индекс сухости и влажности за последний месяц был самым низким в Цесисском крае, а за трёхмесячный период — в Вентспилсе. Наибольшая влажность как за месяц, так и за три месяца отмечена в восточной части страны, особенно в Даугавпилсе, Резекне, Балвском и Лудзенском краях.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в начале августа составила 82% — от 77% в Риге до 86% в Колке. Наибольшая скорость порывов ветра — 17,5 м/с — была зафиксирована 5 августа в Вентспилсе.