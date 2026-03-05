Почему женщины почти всегда стоят в очереди в туалет, а мужчины нет: неожиданные цифры

Редакция PRESS 5 марта, 2026 14:32

Всюду жизнь

Каждый, кто бывал на концерте, в театре или в аэропорту, видел одну и ту же картину: у мужского туалета почти пусто, а у женского — длинная очередь.

И это не случайность.

Исследование Калифорнийского университета показало: женщинам требуется примерно в 2,3 раза больше времени, чтобы воспользоваться туалетом. В результате вероятность оказаться в очереди у женщин в 34 раза выше, чем у мужчин.

Причина не только в физиологии.

Во многих общественных зданиях мужские и женские туалеты занимают одинаковую площадь. Но внутри они устроены по-разному. У мужчин, кроме кабинок, есть писсуары — и это резко увеличивает пропускную способность.

Есть и другие факторы.

Женщины чаще заходят в туалет с детьми, помогают пожилым родственникам или людям с инвалидностью. Кроме того, часть посетительниц в любой момент времени пользуется туалетом во время менструации, что тоже требует больше времени.

Иногда проблема становится настолько заметной, что доходит до политики.

В конце 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала петицию с просьбой увеличить количество женских туалетов в здании парламента. Женщины-депутаты жаловались, что перед заседаниями им приходится стоять в длинных очередях, потому что исторически в здании было построено намного больше мужских уборных.

Но проблема бывает не только вопросом удобства.

По данным организации WaterAid, женщины и девочки по всему миру ежегодно тратят около 97 миллиардов часов, просто пытаясь найти безопасное место, чтобы сходить в туалет.

В некоторых странах риск может быть ещё серьёзнее. Исследование американских учёных показало, что женщины в Индии, вынужденные пользоваться уличными туалетами, в два раза чаще подвергаются насилию.

Урбанисты даже используют специальный термин — «мочевой поводок». Так называют ситуацию, когда люди не могут свободно пользоваться городом, потому что вынуждены постоянно думать о том, где находится ближайший туалет.

Исторически общественные пространства проектировались в первую очередь для мужчин. Во времена викторианской эпохи женщины редко находились в городе подолгу, поэтому о количестве женских туалетов почти не задумывались.

Сегодня ситуация постепенно меняется.

Например, на фестивалях начали устанавливать женские писсуары, которые позволяют посещать туалет быстрее. Один из таких проектов, Peequal, по словам создателей, может ускорить посещение туалета в шесть раз.

Городские специалисты считают, что проблему можно решить только комплексно: увеличивать количество санузлов, размещать их ближе друг к другу и даже стимулировать кафе и магазины открывать туалеты для прохожих.

Потому что иногда самая обычная очередь может многое рассказать о том, как на самом деле устроен город.
 
 
 

Комментарии (0)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

