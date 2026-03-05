Почему женщины почти всегда стоят в очереди в туалет, а мужчины нет: неожиданные цифры

И это не случайность.

Исследование Калифорнийского университета показало: женщинам требуется примерно в 2,3 раза больше времени, чтобы воспользоваться туалетом. В результате вероятность оказаться в очереди у женщин в 34 раза выше, чем у мужчин.

Причина не только в физиологии.

Во многих общественных зданиях мужские и женские туалеты занимают одинаковую площадь. Но внутри они устроены по-разному. У мужчин, кроме кабинок, есть писсуары — и это резко увеличивает пропускную способность.

Есть и другие факторы.

Женщины чаще заходят в туалет с детьми, помогают пожилым родственникам или людям с инвалидностью. Кроме того, часть посетительниц в любой момент времени пользуется туалетом во время менструации, что тоже требует больше времени.

Иногда проблема становится настолько заметной, что доходит до политики.

В конце 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала петицию с просьбой увеличить количество женских туалетов в здании парламента. Женщины-депутаты жаловались, что перед заседаниями им приходится стоять в длинных очередях, потому что исторически в здании было построено намного больше мужских уборных.

Но проблема бывает не только вопросом удобства.

По данным организации WaterAid, женщины и девочки по всему миру ежегодно тратят около 97 миллиардов часов, просто пытаясь найти безопасное место, чтобы сходить в туалет.

В некоторых странах риск может быть ещё серьёзнее. Исследование американских учёных показало, что женщины в Индии, вынужденные пользоваться уличными туалетами, в два раза чаще подвергаются насилию.

Урбанисты даже используют специальный термин — «мочевой поводок». Так называют ситуацию, когда люди не могут свободно пользоваться городом, потому что вынуждены постоянно думать о том, где находится ближайший туалет.

Исторически общественные пространства проектировались в первую очередь для мужчин. Во времена викторианской эпохи женщины редко находились в городе подолгу, поэтому о количестве женских туалетов почти не задумывались.

Сегодня ситуация постепенно меняется.

Например, на фестивалях начали устанавливать женские писсуары, которые позволяют посещать туалет быстрее. Один из таких проектов, Peequal, по словам создателей, может ускорить посещение туалета в шесть раз.

Городские специалисты считают, что проблему можно решить только комплексно: увеличивать количество санузлов, размещать их ближе друг к другу и даже стимулировать кафе и магазины открывать туалеты для прохожих.

Потому что иногда самая обычная очередь может многое рассказать о том, как на самом деле устроен город.





