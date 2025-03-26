Почему в это вообще должно вмешиваться государство? Эндзиньш советует чиновникам перестать делать ненужное

«Почему, например, я должен для строительства маленького сарайчика или теплицы на своем участке получать разрешения, заносить в кадастр, Земельную книги и так далее? Ну хочу в своем саду построить теплицу — ну пусть. Почему вообще государству или самоуправлению вообще каким-то образом в этих вопросах участвовать? И таких вопросов довольно много. (…) Есть очень много вещей, от которых можно реально отказаться. И может быть, на следующем шаге не понадобится столько чиновников», — говорит Эндзиньш.

Рассуждая о борьбе с бюрократией и лишними публичными расходами, он выделяет несколько магистральных направлений.

«Первое — надо смотреть, что, может быть, нам не надо делать. Во-вторых, если какая-то функция нужна, может быть, можно ее делегировать частному сектору. Тоже есть возможности. Третье направление — если функция нужна, может быть, это можно сделать эффективнее.

Например, что показал Госконтроль в своей ревизии сферы публичных закупок?

У нас есть чиновники — как бы эксперты по закупкам. Они есть почти в каждой структуре. А в Литве, например, есть центральное агентство публичных закупок, и какое-то ведомство может их попросить: "купите нам вот то и то". И при таком подходе уже не надо в каждой структуре держать эксперта по закупкам. Это не моя идея, это идея Госконтроля», — объясняет председатель правления ЛТПП.

Также он, ссылаясь на данные того же Госконтроля отмечает, что более чем в четверти публичных закупок участвует всего один претендент, что означает отсутствие ценовой конкуренции.

Сейчас по заданию премьер-министра собирается рабочая группа для борьбы с бюрократией (руководить структурой должны со стороны госсектора глава Госканцелярии Райвис Кронбергс, со стороны бизнес-сообщества — президент ЛТПП Айгар Ростовскис). По мнению Я. Эндзиньша, цель — сделать так, «чтобы люди на улице увидели, что да, стало легче, чтобы публичная услуга была, как в CSDD, когда пришел, там все проходит быстро и хорошо и не надо ждать месяцами».

В частности, он привел свой собственные примеры взаимодействия с бюрократией. Так, сам Эндзиньш хотел построить себе дом в Риге; проектирование и согласования растянулись на три года. Но так как не было уверенности, что процесс не растянется еще на три года, решил, что целесообразнее купить готовый дом в другом самоуправлении.

«Приведу пример из жизни Торгово-промышленной палаты. В декабре прошлого года Госбюро по контролю за строительством приняло решение, что у нас незаконное строительство. И почему? Первая проблема была в том, что, оказывается, в соседнем доме кто-то построил дверь. В соседнем!

А второй повод … Оказывается, по кадастру или каким-то их данным, у нас должно быть окошко на улицу Валдемара где-то в районе подвала. Я работаю в Торгово-промышленной палате уже более 10 лет, я такое окно не помню. Зашел в подвал, посмотрел — да, действительно, там когда-то было окошко. Но у нас здание построено в 1864 году, и улица Валдемара [с тех пор], думаю, стала на метр-полтора выше. И это окошко, которое по их регистрам как бы считается, оно находится где-то под улицей вообще. И если меня начинают наказывать за вещи, сделанные до того, как я вообще появился на свет — ну что это такое?» — возмущается Эндзиньш.