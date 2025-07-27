Возобновится ли денежный поток из России и когда это будет (если будет вообще), пока неясно. В этой связи все больше пожилых людей обращаются за пособием в местные самоуправления.

От ситуации не в восторге не только пенсионеры, оставшиеся без пенсий, но и другие жители Латвии, которые не видят причин, почему на это нужно тратить деньги налогоплательщиков.

Вот, например, что пишет Инесе по этому поводу: "Почему Рижская дума транжирит деньги, раздавая их каким-то гражданам нацистской России?"

Ей вторят многие другие комментаторы:

- Разве был референдум по вопросу, хотят ли жители Латвии своими налогами содержать открыто враждебных Латвии российских пенсионеров?

- Это по сути хорошо. Эти пенсионеры были одним из трех краеугольных камней российского влияния. Они, чувствуя себя в долгу за эти деньги, заставляли внуков говорить по-русски и читать русскую литературу. Теперь будут считаться предателями родины, и внукам, по крайней мере, будет урок, что происходит с предателями Латвии.

- Почему Рижская дума тратит мои деньги?

- Обычно иностранцы должны доказывать, что имеют необходимые финансовые средства, чтобы проживать в соответствующей стране. Если таких средств нет, то вид на жительство не дают или, если он был, его лишают и человека репатриируют в страну, откуда он родом.

- Благотворительности они не понимают, им кажется, что полагается помощь от латвийского государства. Правда, это не уменьшит их любви к Путину.

- Они все как один на последних выборах голосовали за Путина. Пусть к нему и отправляются, а не просят пособия здесь.

- Почему за деньги налогоплательщиков надо содержать подданных страны-агрессора?

- Почему этим гражданам страны-агрессора еще не предъявили ультиматум - покинуть территорию Латвии в связи с отсутствием средств, чтобы проживать здесь? Почему Латвия должна содержать граждан другой страны? Кто-то из этих "бедняг" выразил желание сменить гражданство?