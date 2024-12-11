Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Почему в Латвии не надо бороться с теневой экономикой: мнение

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 14:30

Латышские СМИ 0 комментариев

Нам говорят, что из теневой экономики можно вывести 2,6 миллиарда евро, и тогда мы станем богатыми, пишет Гунтарс Витолс на портале Pietiek. Этим флагом размахивает практически любой политик или финансовый безграмотный человек (связка «или» обозначает синонимы).

Во-первых, сокращение теневой экономики не меняет общего размера экономики. Если взимается больше налогов, то сумма, перераспределяемая в государственный кошелек, он увеличивается, но частный кошелек сокращается на ту же сумму. Неграмотные люди не понимают этой простой истины.

Во-вторых, существует точка зрения, что, поскольку частный сектор более эффективно использует свои деньги, перераспределение большей суммы в пользу государства делает экономику в целом менее эффективной. Больше бессмысленных проектов и дорогих исследований.

В-третьих, наличие теневой экономики - это репутационный фактор, который очерняет деловую среду и препятствует инвестициям.

Значит ли это, что с ней нужно «бороться»? Борьба с ней означает появление дополнительных государственных служащих, бюрократии - то есть того, что делает экономику еще более непривлекательной.

Я не говорю, что контроля не должно быть вообще, здесь не нужно абсолютизировать, но «борьба», которая десятилетиями практиковалась как основной план экономического развития, привела к... росту бюрократии и практически никаким результатам в теневой экономике как таковой. Проигрывает общество в целом.

Так что же делать?

Очень просто. В тех сферах, где теневая экономика наиболее велика и ее трудно эффективно контролировать, следует снизить налоги. Теневая экономика сократится, не будет стигмы, и... не будет необходимости в бюрократии. Государство, скорее всего, соберет еще больше налогов, и уж точно не меньше.

Как так?

Возьмем пример водопроводчика дядю Петериса. Готов ли он платить 10 % своего дохода в виде налогов? Да, потому что ему все равно нужно платить по счетам, а для получения кредита ему нужен легальный доход. У него есть мотив заплатить 10 % и не бояться, что кто-то что-то поймает и накажет его. С него же требуют 30-50% налога, тдядя говорит - "Иди ты. Я тут спинк ломаю, а ты вырываешь кусок из моего рта".

Государство все равно не собирает и не будет собирать «большой» налог, но на бумаге он считается «теневой экономикой» - разницей между 30-процентным и 10-процентным налогом.

Теневая экономика в значительной степени именно такова - на самом деле, только на бумаге. Разница между желаемой налоговой ставкой/налоговым бременем и фактической. Это тоже можно отрегулировать на бумаге - установив разумные налоги. И все - никакого клейма, никакой борьбы.

За исключением, конечно, крупных мошенников и прочих особо одаренных граждан (в каждой семье найдется урод). Например, строительные картели и чиновники, занимающиеся закупками. Там нет ни разума, ни смысла, только жадность и преступность. Бороться с ними нужно, но не путем рассылки писем продавщицам цветов - тетушкам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать