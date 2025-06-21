По всей Латвии активно воруют цветы с клумб; убытки самоуправлений — сотни евро

По данным коммунального управления Лиепаи, точный учет таких краж не ведется, из-за воров или вандалов страдает лишь несколько процентов насаждений - 200-300 цветов в год, по деньгам это 400-600 евро. Всего в мае-июне нынешнего года в Лиепае посажено более 10 тысяч летних цветов, заказано на сезон более 13,5 тысяч. Общая площадь клумб - свыше 900 кв.м. В конкурсе на посадку летних цветов и уход за ними изначально предусматривается резерв для восстановления посадок после стихийных бедствий или краж.

В Даугавпилсе цветы крадут в среднем 2-3 раза в год, по словам руководителя отдела общественных отношений Даугавпилсского самоуправления Натальи Быковской: "Ситуацию помогают контролировать развитая система видеонаблюдения и сотрудничество с муниципальной полицией. Благодаря этому нарушителей удается быстро идентифицировать и привлечь к административной ответственности".

В мае нынешнего года в сквере Славы в Даугавпилсе трое несовершеннолетних горожанина украли с клумб цветы и были привлечены к ответственности по закону. "Ущерб в таких случаях небольшой - обычно до 100 евро. В связи с причиненным вредом составляются акты, как правило, нарушители добровольно покрывают убытки. Если этого не происходит, управление коммунального хозяйства может обратиться в суд" - поясняет Быковская.

Коммунальное управление Вентспилса сообщает, что у них в городе тоже бывали случаи вандализма, но эти происшествия не регистрируются и никто к ответственности за кражу цветов не привлекался. В соцсетях, однако, пишут, что в 2019 году с площади возле концертного зала "Латвия" кто-то унес домой несколько десятков высаженных цветов. Сообщается также о пропаже цветов с кладбища, но некоторые жители города утверждают, что тут могли "поработать" косули.

А что в столице?

"В связи с кражами и вандализмом ситуация из года в год улучшается. Мы замечали и видим в соцсетях, что люди ломают ветки сакуры или сирени. Бывает, что с клумб пропадает какой-нибудь многолетник или рододендрон, но это случается все реже", - заявляет представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

В полицию о таких случаях обычно не сообщают, и ни один вор или любитель разорять клумбы ради вандализма еще не был пойман.

"Мы заметили: чем великолепнее становятся рижские парки, с тем большим пиететом относятся к растениям посетители. Считаем, что общество надо как можно шире информировать и просвещать, нужно рассказывать о тех работах, которые мы выполняем. Тогда рижане тоже уважают труд садовников", - утверждает Вилемсонс.

Тем временем рижане в "Фейсбуке" жалуются, что с их частными посадками дело обстоит совсем иначе. Некая Солвита пишет, что в то время, когда она проживала в многоквартирном доме в Ильгюциемсе, она много раз пыталась что-нибудь посадить под окнами своей квартиры, но... "Что бы я ни посадила, на следующее утро это исчезало - вместе с корнями", заявляет она, добавив, что местные жители, наверное, не видели цветов на протяжении жизни нескольких поколений.

Следует отметить, что не всегда цветочные воры остаются безнаказанными. Например, в 2018 году Мадонский районный суд приговорил к 160 часам общественных работ женщину, укравшую с кладбища анютины глазки и посадившую их у себя в саду.