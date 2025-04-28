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По подозрению в шпионаже: СГБ сообщила о десятках задержанных

© LETA 28 апреля, 2025 14:07

ЧП и криминал 0 комментариев

До сих пор Служба государственной безопасности (СГБ) публично сообщила о 32 лицах, задержанных с 2016 года по подозрению в шпионаже и других угрожающих национальной безопасности действиях в пользу России или Белоруссии, сообщили в службе.

Сейчас в производстве СГБ находятся четыре уголовных процесса, которые служба начала по подозрению в шпионаже в интересах России.

Кроме того, в производстве находятся семь уголовных процессов, которые служба начала по подозрению в оказании помощи другого рода иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.

Согласно полученной в ходе служебного расследования информации, все лица, причастные к преступным действиям, подозреваются в деятельности в интересах России.

В интересах следствия СГБ более подробных комментариев не дает.

В качестве максимального наказания за шпионаж уголовный закон предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Такое же наказание предусмотрено и за помощь иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.

Как сообщалось, самый громкий случай связан с бывшим депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. Суд первой инстанции приговорил бывшего парламентария за шпионаж в пользу России к тюремному заключению сроком на восемь лет и шесть месяцев. Дело сейчас находится в суде апелляционной инстанции.

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