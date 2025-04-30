По несколько сотен тонн в день: взрывоопасный груз в срочном порядке вывозят из порта Риги. Куда?

В преддверии муниципальных выборов в интернете появилось несколько видеозаписей, в которых утверждалось, что на терминале RFT в Рижском порту хранится большая партия удобрений — аммиачной селитры. Это удобрение известно во всём мире своей взрывоопасностью. Так, 5 августа 2020 года в Бейруте взорвалось 2750 тонн неправильно хранившейся селитры.

Этот груз в порту действительно есть. Об этом сообщалось в латвийских СМИ уже несколько лет назад. Он буквально застрял там из-за санкций после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Служба может подтвердить, что на RFT находились и находятся эти минеральные удобрения и вывозить этот груз из-за геополитической ситуации не было возможности», — завил представитель Госслужбы среды Калвис Авотиньш.

Однако в этом месяце ситуация изменилась — Служба финансовой разведки дала разрешение на реализацию и вывоз груза

«По последней информации с RFT вывезено 7 тысяч тонн из 9 тысяч тонн, которые там находились», — сказал Калвис Авотиньш.

Представители Рижского свободного порта отмечают, что вывоз идёт быстрыми темпами — по нескольку сотен тонн в день.

«Работы по вывозу продолжаются активно и в настоящее время остаток удобрений на Riga Fertilizer Terminal составляет менее 10% от первоначального объема (менее 1000 тонн). Общая мощность вывоза — 250 тонн в сутки», — сказала представитель Рижского свободного порта Лиене Озола.

По информации Рижского свободного порта, удобрения продают фермерским хозяйствам в Латвии. До полного освобождения складов RFT специалисты Рижского порта и госучреждения будут круглосуточно следить за условиями хранения удобрений — температурой в куполах и состоянием вещества.

Все средства, полученные от продажи, уже заморожены в латвийских кредитных учреждениях в соответствии с санкционным режимом.