Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

По несколько сотен тонн в день: взрывоопасный груз в срочном порядке вывозят из порта Риги. Куда?

© Lsm.lv 30 апреля, 2025 11:06

ЧП и криминал 0 комментариев

В ближайшее время из Рижского порта вывезут всю оставшуюся аммиачную селитру – взрывоопасное удобрение, которое хранилось там несколько лет. Разрешение на вывоз дала Служба финансовой разведки, сообщила программа LSM+ «Сегодня вечером».

В преддверии муниципальных выборов в интернете появилось несколько видеозаписей, в которых утверждалось, что на терминале RFT в Рижском порту хранится большая партия удобрений — аммиачной селитры. Это удобрение известно во всём мире своей взрывоопасностью. Так, 5 августа 2020 года в Бейруте взорвалось 2750 тонн неправильно хранившейся селитры.

Этот груз в порту действительно есть. Об этом сообщалось в латвийских СМИ уже несколько лет назад. Он буквально застрял там из-за санкций после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Служба может подтвердить, что на RFT находились и находятся эти минеральные удобрения и вывозить этот груз из-за геополитической ситуации не было возможности», — завил представитель Госслужбы среды Калвис Авотиньш.

Однако в этом месяце ситуация изменилась — Служба финансовой разведки дала разрешение на реализацию и вывоз груза

«По последней информации с RFT вывезено 7 тысяч тонн из 9 тысяч тонн, которые там находились», — сказал Калвис Авотиньш.

Представители Рижского свободного порта отмечают, что вывоз идёт быстрыми темпами — по нескольку сотен тонн в день.

«Работы по вывозу продолжаются активно и в настоящее время остаток удобрений на Riga Fertilizer Terminal составляет менее 10% от первоначального объема (менее 1000 тонн). Общая мощность вывоза — 250 тонн в сутки», — сказала представитель Рижского свободного порта Лиене Озола.

По информации Рижского свободного порта, удобрения продают фермерским хозяйствам в Латвии. До полного освобождения складов RFT специалисты Рижского порта и госучреждения будут круглосуточно следить за условиями хранения удобрений — температурой в куполах и состоянием вещества.

Все средства, полученные от продажи, уже заморожены в латвийских кредитных учреждениях в соответствии с санкционным режимом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Все психлечебницы под одной административной крышей: медики опасаются, что потеряют работу

Новости Латвии 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения намерено объединить все работающие в Латвии учреждения психиатрического и психического ухода в одно общество капитала. Таким образом, больницы Риги, Елгавы, Стренчи, Даугавпилса и Айнажи прекратят работу в качестве отдельных структур, а продолжат реализацию ухода за пациентами под одной административного крышей - Национального центра психического здоровья.

Министерство здравоохранения намерено объединить все работающие в Латвии учреждения психиатрического и психического ухода в одно общество капитала. Таким образом, больницы Риги, Елгавы, Стренчи, Даугавпилса и Айнажи прекратят работу в качестве отдельных структур, а продолжат реализацию ухода за пациентами под одной административного крышей - Национального центра психического здоровья.

Читать
Загрузка

airBaltic ищет нового председателя правления. Зарплата тоже будет «как у Гаусса»?

Важно 11:15

Важно 0 комментариев

Заработная плата исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет индивидуальным вопросом трудового договора с выбранным кандидатом, заявил в среду на заседании парламентской комиссии по запросам парламентский секретарь Министерства сообщения (МС) Гирт Дубкевич, сообщает LETA.

Заработная плата исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет индивидуальным вопросом трудового договора с выбранным кандидатом, заявил в среду на заседании парламентской комиссии по запросам парламентский секретарь Министерства сообщения (МС) Гирт Дубкевич, сообщает LETA.

Читать

США одобрили продажу Польше ракет стоимостью 1,17 миллиарда евро

Мир 10:57

Мир 0 комментариев

Во вторник Соединенные Штаты объявили о том, что одобрили продажу Польше ракет противовоздушной обороны на сумму 1,33 миллиарда долларов (1,17 миллиарда евро). Пакет включает 400 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности - AIM-120D.

Во вторник Соединенные Штаты объявили о том, что одобрили продажу Польше ракет противовоздушной обороны на сумму 1,33 миллиарда долларов (1,17 миллиарда евро). Пакет включает 400 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности - AIM-120D.

Читать

Уникальная Елгава: депутаты справляются с работой, хотя главы самоуправления как не было, так и нет

Новости Латвии 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

Есть более успешные самоуправления и не столь успешные. И есть Елгавский край, который трудно сравнить с каким-либо другим местным самоуправлением, поскольку нигде больше не было того, что пережило это самоуправление после объединения Елгавского и Озолниекского краев.

Есть более успешные самоуправления и не столь успешные. И есть Елгавский край, который трудно сравнить с каким-либо другим местным самоуправлением, поскольку нигде больше не было того, что пережило это самоуправление после объединения Елгавского и Озолниекского краев.

Читать

За чей счет банкет? Жителей Латвии возмутили дорогие закуски на встрече с министром

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Во время просмотра новостной программы зрительницу по имени Илзе удивил щедро накрытый стол, показанный на встрече Министерства образования и науки с представителями педагогов. Это вызвало у неё сомнения, не оплачиваются ли подобные мероприятия из бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков.

Во время просмотра новостной программы зрительницу по имени Илзе удивил щедро накрытый стол, показанный на встрече Министерства образования и науки с представителями педагогов. Это вызвало у неё сомнения, не оплачиваются ли подобные мероприятия из бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков.

Читать

Дочери Аллы Пугачевой запрещен въезд в Латвию. Кристина Орбакайте и Горан Брегович в черном списке

История и культура 10:33

История и культура 0 комментариев

Дочери российской эстрадной звезды Аллы Пугачёвой — российско-литовской певице Кристине Орбакайте — отказано во въезде в Латвию, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Этим летом у неё было запланировано выступление в концертном зале Дзинтари.

Дочери российской эстрадной звезды Аллы Пугачёвой — российско-литовской певице Кристине Орбакайте — отказано во въезде в Латвию, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Этим летом у неё было запланировано выступление в концертном зале Дзинтари.

Читать