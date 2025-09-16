По-другому наш бизнес не поддержать? В Риге решили перекрывать улицы для «оживления»

По словам муниципалитета, подобные инициативы — временное закрытие улиц для движения транспорта — реализуются во многих местах в Европе, что позволяет поддержать местных предпринимателей и кафе, а также сделать городское пространство оживленным и доступным для жителей.

По словам Марты Котелло, председателя Комитета по дорожному движению и транспорту Рижской думы, подобные инициативы стали ежегодной традицией в европейских городах. «Тестируя временные пешеходные улицы, мы можем узнать и увидеть, как та или иная улица может стать постоянным пространством для пешеходов и обогатить жизнь Риги», — говорит Котелло, отмечая, что в будущем подобные мероприятия будут чаще проводиться и на улицах микрорайонов за пределами центра Риги.

Участок улицы Дзирнаву от К. Валдемараса до улицы Антонияс и участок улицы Антонияс от Элизабетес до улицы Дзирнаву будут открыты для пешеходов с субботы 6:00 утра до воскресенья 5:00 вечера.

Для создания пешеходных улиц будут закрыты для движения транспорта некоторые участки улиц и внесены изменения в организацию дорожного движения.

Планируется, что с 20:00 19 сентября до 17:00 21 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств со специальными пропусками, выданными Рижским самоуправлением, на участке улицы Дзирнаву от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Антонияс, на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес, на участке улицы Альберта от улицы Стрелниеку до улицы Антонияс, на участке улицы Заля от улицы Дзирнаву до улицы Эмиля Мелнгайля и на четной стороне улицы Мелнгайля, на участке от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Заля.

Парковочное место для инвалидов с улицы Дзирнаву будет временно перенесено на улицу Антонияс, в то время как остальные соответствующие участки улицы останутся доступными, как и прежде.

С пятницы в 20:00 будут закрыты парковки SIA "Rīgas satiksme" на улицах Дзирнаву и Антонияс, а также будет ограничено использование парковок на улицах Алберта, Заля и Э. Мелнгайля для гостей города. Для местных жителей будут предоставлены временные парковочные места на этих улицах. Пропуска для владельцев частных парковок на улицах Дзирнаву и Антонияс можно будет получить у управляющих домов. По этим пропускам можно будет парковаться на улицах Альберта, Заля и Мелнгайля.

В целях обеспечения безопасности и порядка движение на указанных участках будет регулироваться Рижской муниципальной полицией.

Инициатива реализуется во время Европейской недели мобильности, которая проходит с 16 по 22 сентября, с целью популяризации экологически чистых путешествий и привлечения внимания к устойчивой мобильности и городской среде, в которой люди чувствуют себя в безопасности и могут свободно передвигаться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.

