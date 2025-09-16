Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
По-другому наш бизнес не поддержать? В Риге решили перекрывать улицы для «оживления»

© LETA 16 сентября, 2025 10:07

Важно 0 комментариев

В рамках Европейской недели мобильности 20 и 21 сентября участки улиц Дзирнаву и Антонияс в Риге на два дня станут пешеходными, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

По словам муниципалитета, подобные инициативы — временное закрытие улиц для движения транспорта — реализуются во многих местах в Европе, что позволяет поддержать местных предпринимателей и кафе, а также сделать городское пространство оживленным и доступным для жителей.

По словам Марты Котелло, председателя Комитета по дорожному движению и транспорту Рижской думы, подобные инициативы стали ежегодной традицией в европейских городах. «Тестируя временные пешеходные улицы, мы можем узнать и увидеть, как та или иная улица может стать постоянным пространством для пешеходов и обогатить жизнь Риги», — говорит Котелло, отмечая, что в будущем подобные мероприятия будут чаще проводиться и на улицах микрорайонов за пределами центра Риги.

Участок улицы Дзирнаву от К. Валдемараса до улицы Антонияс и участок улицы Антонияс от Элизабетес до улицы Дзирнаву будут открыты для пешеходов с субботы 6:00 утра до воскресенья 5:00 вечера.

Для создания пешеходных улиц будут закрыты для движения транспорта некоторые участки улиц и внесены изменения в организацию дорожного движения.

Планируется, что с 20:00 19 сентября до 17:00 21 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств со специальными пропусками, выданными Рижским самоуправлением, на участке улицы Дзирнаву от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Антонияс, на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес, на участке улицы Альберта от улицы Стрелниеку до улицы Антонияс, на участке улицы Заля от улицы Дзирнаву до улицы Эмиля Мелнгайля и на четной стороне улицы Мелнгайля, на участке от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Заля.

Парковочное место для инвалидов с улицы Дзирнаву будет временно перенесено на улицу Антонияс, в то время как остальные соответствующие участки улицы останутся доступными, как и прежде.

С пятницы в 20:00 будут закрыты парковки SIA "Rīgas satiksme" на улицах Дзирнаву и Антонияс, а также будет ограничено использование парковок на улицах Алберта, Заля и Э. Мелнгайля для гостей города. Для местных жителей будут предоставлены временные парковочные места на этих улицах. Пропуска для владельцев частных парковок на улицах Дзирнаву и Антонияс можно будет получить у управляющих домов. По этим пропускам можно будет парковаться на улицах Альберта, Заля и Мелнгайля.

В целях обеспечения безопасности и порядка движение на указанных участках будет регулироваться Рижской муниципальной полицией.

Инициатива реализуется во время Европейской недели мобильности, которая проходит с 16 по 22 сентября, с целью популяризации экологически чистых путешествий и привлечения внимания к устойчивой мобильности и городской среде, в которой люди чувствуют себя в безопасности и могут свободно передвигаться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.
 

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Загрузка

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Мир 10:27

Мир 0 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Губит Латвию не русский: учитель истории

Мнения 10:26

Мнения 0 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Мир 10:15

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

Важно 10:07

Важно 0 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

