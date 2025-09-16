Самые популярные в Латвии — шок-звонки: жители стран Балтии отдали жуликам свыше 20 млн евро

Схемы похожи: злоумышленники орудуют сразу в нескольких странах и адаптируют свои приемы к местным условиям, говорится в пресс-релизе банка Citadele, пишет Rus.Postimees.

По данным Департамента полиции и погранохраны, с января по июнь жители Эстонии потеряли от мошенничества 9,5 миллиона евро, что больше, чем за весь 2024 год (8,8 млн евро).

Самый большой ущерб пришелся на банковские мошенничества, где злоумышленники используют многоступенчатый подход: сначала звонят якобы от имени мобильного оператора, затем от имени госучреждения и в итоге от имени банка, убеждая жертву ввести PIN-коды или перевести деньги на «безопасный счет».

За шесть месяцев сумма ущерба от банковских мошенничеств в Эстонии достигла 4,5 миллиона евро.

В тот же период было зарегистрировано 132 случая инвестиционных мошенничеств с общим ущербом в 2,3 миллиона евро, где жертв завлекали на поддельные платформы или так называемыми «схемами возврата денег».

Зафиксирован 131 случай мошенничеств с посылками с общим ущербом в 408 430 евро.

Мошенники пытались завладеть деньгами через поддельные ссылки, чаще всего прикрываясь доставкой курьером или оплатой таможенной пошлины.

Кроме того, были зарегистрированы крупные единичные случаи, включая одну схему BEC (поддельный счет для компании) с ущербом 1,78 миллиона евро, вымогательства под предлогом дорожно-транспортного происшествия (285 400 евро), а также многочисленные ситуации, когда чужие личные данные использовались для получения быстрых кредитов или рассрочек.

По данным Латвийской ассоциации финансового сектора, клиенты четырех крупнейших банков Латвии за полгода потеряли 5,36 миллиона евро.

Наибольшие потери пришлись на телефонные мошенничества (2,92 миллиона евро) и инвестиционные схемы (1,99 миллиона евро).

Руководитель отдела предотвращения отмывания денег банка Citadele Виктор Ткаченко поясняет, что в Латвии сейчас особенно распространены так называемые «шок-звонки», когда мошенники представляются близким родственником жертвы, якобы попавшим в беду или аварию.

Только в июне из-за таких схем было потеряно более 880 000 евро.

По данным Литовского центра по предотвращению отмывания денег, жители и компании в первом квартале 2025 года потеряли 4 миллиона евро.

Если во втором квартале убытки окажутся на том же уровне, то за полгода сумма достигнет почти 8 миллионов евро.

В Литве наибольший средний ущерб приходится на телефонные мошенничества - 6500 евро на случай.

На сайтах объявлений широко распространены также инвестиционные и предоплатные схемы.

В отличие от Эстонии и Латвии, в Литве особенно активно атакуют компании - через взлом электронной почты и схемы «ложного директора» (отправляются письма и сообщения от имени руководителя компании).

Ткаченко отмечает, что в целом во всех трех странах применяются схожие приемы - использование местного языка и названий госучреждений, создание чувства срочности и психологическое давление на жертву.

«Есть и такие мошенники, которые действуют сразу в нескольких странах. Их труднее поймать, поскольку они зачастую находятся в третьих странах и умеют хорошо скрывать свое местонахождение. Благодаря развитию искусственного интеллекта мошенникам стало проще действовать на международном уровне, ведь это помогает им готовить тексты на местном языке и учитывать локальную специфику», - говорит эксперт.

«Опыт стран Балтии показывает, что никто не защищен от мошенников полностью. Чем раньше сообщить в полицию и банк о подозрении на мошенничество, тем выше шанс ограничить ущерб и предупредить других», - дополняет картину Ткаченко.