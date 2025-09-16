«Некоторые выражения в парусном спорте и лодочной среде могут не отражать или не ценить людей, которые идентифицируют себя как женщины или предпочитают гендерно-нейтральные термины. Долгое время терминология была сосредоточена на мужской перспективе участия в парусном спорте и судоходстве. Поскольку представительство людей, идентифицирующих себя как женщины или небинарные, в нашем спорте важно, чтобы язык, который мы используем, также уважал и ценил их», - говорится в заявлении ассоциации.

Под запрет попал даже испокон веков использующийся тревожный клич "человек за бортом!" (man overboard). Вместо него предписано в таких случаях кричать инклюзивное выражение: "Персона в воде!"(person in water)».

После этого возникает только один вопрос: а кто позволил напечатать в британской газете статью автора по фамилии White? Это же оголтелый расизм и идеологическая диверсия!