С 12 октября въезд-выезд в Европу на всех погранпунктах Латвии будет проходить через новую систему

Новая система будет более современной и эффективной по сравнению с нынешним порядком, так как постепенно заменит штампы в паспортах цифровой системой, которая будет регистрировать въезд, выезд и отказы во въезде, тем самым ускоряя пограничный контроль и облегчая работу пограничников.

IIS будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран (отпечатки пальцев и изображение лица), данные из проездного документа и даты поездки. Работа системы повысит безопасность в зоне стран Шенгена, так как пограничники и правоохранительные органы получат важную информацию о путешественниках, тем самым помогая выявлять риски безопасности.

Следует учитывать, что IIS будет вводиться постепенно, и полное функционирование системы будет обеспечено до 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран по-прежнему будут ставить штампы о въезде и выезде в паспортах, а данные путешественника будут регистрироваться в IIS.

Также в переходный период не будет работать автоматический калькулятор дней пребывания. Такой подход поможет обеспечить постепенный переход и позволит пунктам пограничного контроля полностью адаптироваться к новой системе. Внедрение функционала IIS в полном объёме во всех европейских странах (после 10 апреля 2026 года) позволит отказаться от штампов в паспортах и государствам ЕС обмениваться информацией о путешественниках в электронном виде.

IIS предназначена для краткосрочного пребывания — пребывания до 90 дней в любом 180-дневном периоде. Этот срок рассчитывается в целом для всех европейских стран, которые используют IIS.

В IIS должны зарегистрироваться те граждане третьих стран, которые путешествуют с краткосрочной визой в европейские страны, использующие IIS, или те, кто путешествует без визы с краткосрочным пребыванием в этих странах.

Система постепенно будет внедрена в 29 европейских странах.