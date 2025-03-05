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По 40 пациентов в час! В Восточной больнице вводятся новые правила правила экстренной помощи

© Lsm.lv 5 марта, 2025 11:34

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40 пациентов в час — такую нагрузку приходится выдерживать врачам неотложной помощи Рижской Восточной больницы (RAKUS). Каждый четвертый пациент — в критическом состоянии. Чтобы разгрузить систему и ускорить помощь тем, чья жизнь в опасности, больница поделила поток пациентов на тех, у кого имеются травмы, и остальных, рассказали представители RAKUS в эфире LSM+.

С сегодняшнего дня прием больных неотложной медицины Восточной больницы будет  организован через два входа. В старый корпус C1 нужно обращаться только с травмами. Переломы, ушибы, вывихи и так далее. Отсюда же продолжат выписывать пациентов. Если же у вас какая-то острая болезнь, то есть любая не физическая травма — то теперь вам нужно обращаться в новый корпус С3.

Руководитель Клиники неотложной медицины RAKUS Алексей Вишняков отмечает, что с каждым годом поток пациентов растёт.

«В 2024 году, в сравнении с 2023 годом, число пациентов, которые обращались за неотложной помощью в нашу клинику, увеличилось более чем на 10%. В свою очередь, в этом году (январь, февраль) мы сравнили с 2024 годом, и продолжается тенденция к увлечению числа больных».

В целом пациентов теперь на пять с лишним процентов больше, а число тех, кто обратился за помощью самостоятельно (не был доставлен бригадами «скорой помощи») увеличилось на 10%. В пиковые часы доступает по 40-50 пациентов в час. Откуда такой наплыв? В стационаре говорят, что всё чаще в сюда обращаются не только из Риги и Рижского региона, но и из более дальних краёв. Также по-прежнему много тех, кому на самом деле хватило бы консультации семейного врача, говорит Алексей Вишняков:

«Пациентов, которые могли бы обратиться к семейному врачу или к специалисту, который доступен без направления семейного врача, например, гинеколог или инфектолог — таких пациентов достаточно много изо всех, кто к нам приходит самостоятельно. Их примерно половина. Все пациенты, которые обращаются к нам без направления семейного врача — в принципе, мы стараемся не отказывать, но нагрузка на врачей значительно увеличивается, кроме того, это, возможно, задерживает помощь в диагностике критически больным людям.
 
Одна из проблем заключается в том, что люди, которые заболевают в выходные дни, у которых планируется, например, рабочая смена — в выходные они не могут получить больничный лист и вынуждены к нам обращаться для того, чтобы оформить нетрудоспособность, хотя в принципе это в наши функции не входит».

Врач отмечает, что в отделение неотложной медицинской помощи стоит обращаться только в случаях угрозы жизни.

«Любое жизнеугрожающее состояние — это если у вас внезапно возникли какие-то симптомы, которые вызывают у вас ограничение жизнедеятельности. Конечно, в эти симптомы не входят повышение температуры, регулярные головные боли, повышенное кровяное давление, хронические боли в ноге и так далее».

У большей части пациентов даже нет необходимости в неотложной медицинской помощи. В прошлом году в Восточной больнице помощь получили 92 тысячи человек, из них стационарное лечение потребовалось только 38% — остальные могли продолжить амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

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