Теперь фармацевты будут получать фиксированную наценку в 0,50 евро за каждую упаковку рецептурного лекарства, а пациенты, получившие рецепт, должны будут заплатить 75 центов за оформление. Это нововведение коснется всех, кроме детей до 18 лет и граждан с особым статусом нуждающихся — они освобождаются от платы.

Стимулом для аптек служит компенсация в размере 1,75 евро от государства за каждый рецепт, а крупные аптеки будут получать дополнительные выплаты за обслуживание.

Основная цель этих изменений — сделать лекарства более доступными для населения, особенно новейшие и инновационные препараты. Расширение списка компенсируемых лекарств и унификация системы наценки обещают снизить стоимость медикаментов и улучшить доступ к лечению.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери и директор департамента фармацевтики Инесе Каупере подчеркивают, что такая реформа приведет к снижению расходов населения на самые дорогие лекарства.

Кроме того, нововведение позволяет хроническим пациентам получать лекарства для трех месяцев сразу по одному рецепту, а при многократных покупках по одному рецепту плата за услуги фармацевта будет взиматься только при первой покупке.

Почему эти изменения стали необходимы? Абу Мери отметил, что в Латвии цены на медикаменты долгое время оставались значительно выше, чем в соседних странах — Литве и Эстонии. И теперь, благодаря новым правилам, ситуация должна измениться: лекарства станут доступнее, а система ценообразования — прозрачнее. Вместо непрозрачных наценок, которые часто заставляли аптеки продавать более дорогие препараты, теперь будет большее внимание к доступности эффективных, но менее дорогих средств.

Это решение поддержано экспертами — Совет по конкуренции, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк также подчеркивают важность этих перемен для улучшения ситуации на фармацевтическом рынке.