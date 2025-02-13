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План Трампа по Украине обойдется Европе в 3 триллиона долларов

© Deutsche Welle 13 февраля, 2025 18:37

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После заявлений Трампа и Хегсета о том, что Европа должна взять на себя обязательства по обороне Украины и своей территории аналитики Bloomberg подсчитали вероятные расходы европейцев в ближайшие 10 лет, сообщает Deutsche Welle.

Обязательства Европы в соответствии с планами президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине обойдутся крупнейшим державам континента в 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. К такому выводу пришли эксперты Bloomberg Economics, проанализировавшие сценарии возможного завершения войны и опубликовавшие свои выводы в ночь на четверг, 13 февраля.

В своих расчетах аналитики основывались на высказываниях Трампа и министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа должна взять на себя большую часть бремени по урегулированию конфликта и защите Украины, в том числе после окончания войны.

Согласно этим подсчетам, восстановление ВСУ в течение 10 лет может обойтись в 175 млрд долларов, отправление в Украину европейской миротворческой группировки численностью 40 тысяч военнослужащих - еще в 30 млрд долларов. Данный показатель был взят для анализа, поскольку европейские страны начали переговоры о формировании миротворческого контингента на 40-50 тысяч человек, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости 200-тысячной группировки для охраны 1000-километровой линии соприкосновения.

Основная часть средств необходима для укрепления обороны Европы

При этом основная часть требуемых средств должна быть направлена на модернизацию и укрепление армий стран ЕС и увеличение оборонных расходов до 3,5 процента ВВП. Дополнительные средства среди прочего пойдут на создание запасов артиллерийских боеприпасов, расширение системы ПВО и ракетные системы. Это укрепит восточные границы ЕС п подготовит вооруженные силы к быстрому развертыванию, а также приведет к значительному росту европейской оборонной промышленности, отмечает агентство.

По подсчетам Bloomberg, если финансировать эти расходы за счет займов, то потребность в них пяти крупнейших европейских членов НАТО в ближайшее десятилетие составят еще 2,7 трлн долларов.

Три сценария завершения войны

Кроме того, аналитики описали три возможных сценария окончания войны. Наиболее вероятный - базовый сценарий, при котором аннексированные РФ территории Украины в обозримом будущем останутся под фактическим контролем России. При этом, возможно, Киев получит какие-то гарантии безопасности, а переговоры будут сосредоточены на том, насколько эти гарантии будут сильны. Если европейцы смогут установить хорошие контакты с Белым домом, они попытаются убедить Трампа сохранить американскую поддержку Украины, пока страны ЕС наращивают собственные возможности в этом направлении.

Идеальным для Украины сценарием стали бы обязательства США и Европы вмешаться в случае нарушения Россией условий мирного соглашения. Но риск прямого конфликта с РФ вызывает опасения даже у некоторых самых ярых сторонников Украины, поэтому вместо этого партнеры Киева могут пообещать увеличение военной помощи и усиление санкций против РФ, а также помощи в укреплении украинской оборонной промышленности и реформе ВСУ. Такой сценарий включает возможное вступление Украины в ЕС в течение 10 лет.

Эксперты также описывают худший сценарий, который они называют "кошмарным" для Киева. "Трамп может потерять интерес к будущему Украины до того, как будет достигнуто какое-либо урегулирование, прекратив военную и финансовую помощь и оставив европейцев одних с этой проблемой", - отмечает Bloomberg.

Первый разговор Трампа с Путиным

12 февраля состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Владимиром Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - "маловероятным". Звонок Трампа Путину и последовавшее за ним заявление американского президента решительно раскритиковали, среди прочего, в НАТО и Евросоюзе.

 

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