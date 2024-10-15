План «полностью отделить»: Северная Корея взорвала дороги на границе с Южной

Северная Корея во вторник, 15 октября, взорвала дороги, ведущие в Южную Корею, передает южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Конкретно речь идет о подрыве дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Первая линия находится на западе полуострова и соединяет города Кэсон и Пхаджу, вторая расположена у побережья Японского моря.

Агентство отмечает, что эти дороги когда-то считались символом межкорейского сотрудничества, а жест Пхеньяна можно расценивать как демонстрацию враждебности к Югу, который он считает "главным врагом".

Уточняется, что взрывы были произведены около полудня 15 октября. Южнокорейские военные подчеркивают, что усилили наблюдение за военной активностью Северной Кореи и готовность к реагированию в рамках сотрудничества Южной Кореи и США.

"На прошлой неделе военные Севера объявили о плане "полностью отделить" территорию Северной Кореи от Южной, заявив, что проинформировали об этом американских военных, чтобы "предотвратить любые ошибочные суждения и случайные конфликты", - напоминает "Рёнхап".