Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

Судя по результатам опроса, 3% участников стали даже больше пить, 18% указали, что объём выпитого уменьшился, а 3% алкоголь не употребляют вообще.

Результаты коррелируют с данными AlkoOutlet по объёму продаж за август 2025 года, который вырос на 3% по сравнению с августом 2024-го.

По поводу влияния ограничений на потребление спиртного 67% ответили, что ограничения не помогут, поскольку те, кто по-настоящему захочет выпить, алкоголь раздобудут всё равно. 25% верят, что ограничения окажут положительное влияние со временем, ещё 8% трудно судить об эффективности.

В ответ на вопрос о личных привычках в совершении покупок 62% опрошенных сообщили, что привычки у них не поменялись, 18% стали покупать больше алкоголя, а 17% - меньше.

Опрос проводился в интернете в сентябре 2025 года, в нём участвовали 209 респондентов обоего пола со всей Латвии.