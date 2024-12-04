Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Петарда прожгла огромную дыру в куртке: подростки в масках обстреляли школьников пиротехникой

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 08:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Прошлая неделя в Елгаве началась с шокирующих событий. Двое молодых людей в масках средь бела дня бросили зажженную петарду в 12-летнего школьника на детской площадке. Она попало в карман куртки мальчика, подожгла его одежду, и это причинило ему физические и эмоциональные страдания. Первоначально возбужденное полицией административное дело теперь переквалифицировано в уголовное, однако семья мальчика до сих пор борется с последствиями случившегося, сообщает программа “Degpunktā”.

Это произошло в понедельник после полудня. После школы 12-летний сын Дайги пообедал с друзьями в центре Елгавы, и остался на детской площадке. Мальчишки развлекались, пока на детскую площадку не пришли двое парней в масках — лет 13 и 14.

Сначала они с грубыли выражениями стали оскорблять сына Дайги и его друзей. Мальчики пытались защититься, но подростки в масках не оставляли их в покое и решили продолжить решение разногласий с помощью физической силы. Сыну Дайги и его друзьям бросили под ноги маленькие зажженные бомбочки под названием «чеснок». В конце концов в детей полетела и зажженная петарда. Она попала сыну Дайги в карман куртки, причинив физическую боль и душевные страдания.

- Мой сын в тот момент отвернулся. Он не видел петарды, убегал в это время от агрессивных мальчиков, - рассказывает о случившемся Дайга. - Только когда он почувствовал запах гари, то понял, что что-то горит у него в кармане. Был шум, жар и пламя. Хорошо, что дома мы говорили о разных опасных ситуациях - он сбросил горящую куртку", - рассказывает мать.

В то роковое утро понедельника она попросила ребенка надеть толстую футболку вместо синтетической толстовки. Оглядываясь назад, Дайга думает, что правильный выбор одежды спас ее сына от серьезных ожогов.

Она поспешила на место происшествия сразу после того, как ей позвонил сын. Никаких видимых повреждений у сына она не нашла, но в его куртке была прожжена огромная дыра. Мальчик также почувствовал боль в боку, где взорвалась петарда, поэтому врачи больницы также осмотрели его и признали, что никакого вреда для его физического здоровья нет.

По словам матери, этот опыт оставил эмоциональную травму у её сына. После случившегося у него наблюдается чувство тревоги. Он больше не хочет гулять с друзьями после школы, как раньше.

«Он был не из тех, кто бежит домой после школы. Ему нравилось играть в мяч возле школы. Но сейчас появилось чувство страха. Я отвожу его в школу на машине, но советую ему вернуться пешком, и все же он боится», - расказывает Дайга.

Обеспокоенная мать решила воспользоваться возможностью, предоставленной сотрудниками правоохранительных органов, чтобы ее сын прошел оплачиваемую государством реабилитацию после перенесенного насилия.

- Я обязательно воспользуюсь консультацией психолога, — говорит она. - Я хочу, чтобы мой сын понял, что ему не нужно бояться улицы. То, что произошло, не является нормой, не надо так себя вести. Но если что-то подобное произошло, о безопасности детей должны позаботиться взрослые и полиция».

Родители мальчика также принимают активное участие в расследовании преступления. Сразу после инцидента Дайга разместила информацию о происшествии в Facebook и пригласила очевидцев высказаться. Как выяснилось, в тот же день, 25 ноября, ребята в масках устроили беспорядки и в других местах Елгавы. В других жителей также бросали бомбочки, в одном случае было замечено, что парень делал это даже без маски.

К Дайге также обратился человек, который хорошо знает молодых людей. Знает где они живут. Однако семья по-прежнему возлагает большие надежды на записи с камер наблюдения. Дайга также заявляет, что ей удалось переквалифицировать дело с административной ответственности на уголовную:
- В данном случае это было не хулиганство, безрассудный поступок, а целенаправленный. Множественные беспорядки. Жизнь моего сына была в опасности. Ему повезло по стечению обстоятельств, - говорит мать мальчика.

В государственной полиции не стали комментировать ход расследования дела. Сообщается лишь, что административный процесс прекращен и возбужден уголовный процесс за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 38 реакций
Комментарии (0) 38 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать