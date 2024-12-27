Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita

Первый военный КНДР попал в украинский плен и умер от ран: заявление Сеула

© BBC 27 декабря, 2024 10:55

Важно 0 комментариев

Украинские силы захватили раненого северокорейского солдата, отправленного на поддержку войны России против Украины, заявила южнокорейская разведка в пятницу утром. Позже стало известно, что пленный умер.

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен», — говорилось в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое цитирует AFP.

Позже южнокорейская разведка заявила, что северокорейский солдат, захваченный живым в плен, умер от ранений, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Считается, что это первый северокорейский военнопленный с декабря, когда Пхеньян направил войска для поддержки России в войне против Украины.

Подтверждение Сеула прозвучало после того, как в телеграме появилось фото, на котором якобы изображен раненый солдат. Фотография появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.

Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.

По данным Киева и Сеула, Северная Корея отправила более 10 тысяч военных на помощь России, Москва и Пхеньян не подтвердили и не опровергли их присутствие.

«Для украинцев выгоднее захватить этих северокорейских солдат и попытаться обменять их у россиян на украинских военнопленных», — сказал Би-би-си Ян Ук, аналитик сеульского Института политических исследований Асан.

Недавние кадры российско-украинской войны подтвердили предположения о том, что «северокорейские войска будут развернуты в большом количестве», полагает эксперт. Однако, по его словам, «будет сложно доказать их северокорейское гражданство».

Украинские силы заявляют, что северокорейским солдатам выдали поддельные российские удостоверения личности, в то время как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на прошлой неделе кадры, на которых, как он утверждает, российские солдаты сжигают лица убитых военных КНДР, чтобы скрыть их личности.

Украинские и южнокорейские разведслужбы заявили, что многие из военных, отправленных в Россию, являются одними из лучших в Пхеньяне, набранными из 11-го корпуса, также известного как корпус «Шторм».

Более 3 тысяч северокорейских солдат погибли или были ранены во время боев в Курской области России, заявил Зеленский в понедельник.

Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа. В декабре российский президент Владимир Путин во время ежегодной «прямой линии» не стал называть срок, в который России сможет освободить захваченную территорию, объяснив это соображениями военной тактики.

Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года.

Развитие событий, происходящее на фоне обострения напряженности между Северной Кореей и Южной Кореей, вызвало беспокойство на Западе. Китай, давний союзник обеих сторон, также с опаской следит за дружбой Москвы и Пхеньяна.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нужно быть готовыми к любому повороту событий: министр приехал с инспекцией на электростанции

Важно 13:52

Важно 0 комментариев

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.

Читать
Загрузка

«Бабушка, опять эти крысы бегают!» Нашествие грызунов на узких улицах «средневековой» Риги

Латышские СМИ 13:41

Латышские СМИ 0 комментариев

На узких мощёных улочках Старого города в Риге, как оказалось, можно встретить не только туристов и отдыхаюхих в праздничные дни горожан. Остроту ощущений средневекового антуража от прогулки в самом сердце столицы добавляют крысы, которые снуют среди бела дня.

На узких мощёных улочках Старого города в Риге, как оказалось, можно встретить не только туристов и отдыхаюхих в праздничные дни горожан. Остроту ощущений средневекового антуража от прогулки в самом сердце столицы добавляют крысы, которые снуют среди бела дня.

Читать

Военно-морские силы Эстонии будут охранять кабель на дне Балтийского моря

Мир 12:21

Мир 0 комментариев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что с пятницы военно-морские силы (ВМС) Эстонии будут охранять морской кабель "Estlink 1" между Эстонией и Финляндией, чтобы гарантировать его безопасность.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что с пятницы военно-морские силы (ВМС) Эстонии будут охранять морской кабель "Estlink 1" между Эстонией и Финляндией, чтобы гарантировать его безопасность.

Читать
Загрузка

СГБ: деятельность российских спецслужб в Латвии в следующем году может стать более разнообразной

Новости Латвии 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

Вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии в следующем году может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ).

Вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии в следующем году может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ).

Читать

Принеси ненужное, возьми нужное: где будут шкафы для обмена «ненужными» подарками?

Важно 11:52

Важно 0 комментариев

Вплоть до 13 января в трех городах Латвии — Риге, Сигулде и Лиепае — будут установлены белые шкафы по обмену подарками. В прошлом году через такие шкафы прошло более 1000 вещей. Об этом в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал автор этой идеи, председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Вплоть до 13 января в трех городах Латвии — Риге, Сигулде и Лиепае — будут установлены белые шкафы по обмену подарками. В прошлом году через такие шкафы прошло более 1000 вещей. Об этом в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал автор этой идеи, председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Читать

В новом году у латвийцев будет меньше наличных и больше отчётности: как это?

Выбор редакции 11:47

Выбор редакции 0 комментариев

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Читать

Двойное убийство и самоубийство в Марупе: Pietiek приводит новые шокирующие подробности

Важно 11:30

Важно 0 комментариев

Мы уже писали о потрясшей Латвию трагедии в Марупе: 48-летний мужчина 14 декабря предположительно совершил двойное убийство в частном доме - он убил свою 10-летнюю дочь и мать, а затем застрелился сам.

Мы уже писали о потрясшей Латвию трагедии в Марупе: 48-летний мужчина 14 декабря предположительно совершил двойное убийство в частном доме - он убил свою 10-летнюю дочь и мать, а затем застрелился сам.

Читать