Первые заморозки: ночью температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля

По прогнозам синоптиков, немного теплее будет у моря - на побережье температура не опустится ниже +9 градусов. Местами в западных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, возможен туман.

День будет преимущественно солнечным, небольшая облачность сохранится в Курземе, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +12…+16 градусов.

В Риге в ночь на четверг местами пройдут дожди, днем ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +14 градусов днем.