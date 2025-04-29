«Первые пятнадцать лет в Латвии были прекрасны, а сейчас…» Экс-премьер о прошлом и настоящем

На просьбу оценить, как прошли 35 лет с момента восстановления независимости Латвии (годовщину которого страна отметит 4 мая), Валдис Биркавс ответил, что они получились очень разными.

«Первые 14 лет — это было движение вперёд, вверх, с укреплением всех структур, с большим воодушевлением, пока мы не достигли цели — вступления в Евросоюз и НАТО. Государство, политические партии, народ в целом работали, как единая машина. Хотя были и споры, и скандалы были, и проблемы были, но это было прекрасное время», — вспоминает экс-политик. (В 1993-94 гг он возглавлял правительство, затем несколько лет руководил МИДом, а в 1999-2000-м был министром юстиции).

«Вступив [в ЕС и НАТО], мы три года наслаждались, приспосабливались к работе в Евросоюзе. А сейчас, через [почти] 18 лет после финансового кризиса, мы находимся как будто на скользком льду. […] Мне кажется, что вся беда в том, что более 20 лет с момента вступления ни политические партии, ни правительство не имеют чёткого понимания, что мы хотим и куда идём. Нет движения, которое мобилизовало бы всех, как это было», — продолжил гость «Открытого разговора», назвав годы после вступления в ЕС временем нереализованного потенциала (даже убитого потенциала, усилил он оценку).

Биркавс признал: да, сейчас есть актуальная тема безопасности. Но, по его мнению, она не должна заслонять перспективу и заменять ее. А отсутствие этой большой цели приводит к тому, что политика и общество раздроблены, фрагментированы. И эту раздробленность он считает большой проблемой, поскольку в таком обществе, по его мнению, устойчивое развитие экономики невозможно.

«Я думаю, что 35-летие [восстановления независимости] — это время не только для радости (которая тоже нужна), но и время для вскрытия ошибок и хирургических решений — для того, чтобы мы вышли опять на дорогу развития», — заключил экс-премьер.