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«Первые пятнадцать лет в Латвии были прекрасны, а сейчас…» Экс-премьер о прошлом и настоящем

© Lsm.lv 29 апреля, 2025 17:33

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Первые полтора десятка лет после восстановления независимости в Латвии были прекрасны, потому что политики и общество, несмотря на разногласия, двигались к большим целям — к вступлению в ЕС и НАТО. Теперь же общество разделено и не видно никакой идеи, способной сплотить общество и сподвигнуть его двигаться в некоем более-менее ясном направлении, сказал в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 Валдис Биркавс, экс-премьер и экс-министр иностранных дел Латвии.

На просьбу оценить, как прошли 35 лет с момента восстановления независимости Латвии (годовщину которого страна отметит 4 мая), Валдис Биркавс ответил, что они получились очень разными.

«Первые 14 лет — это было движение вперёд, вверх, с укреплением всех структур, с большим воодушевлением, пока мы не достигли цели — вступления в Евросоюз и НАТО. Государство, политические партии, народ в целом работали, как единая машина. Хотя были и споры, и скандалы были, и проблемы были, но это было прекрасное время», — вспоминает экс-политик. (В 1993-94 гг он возглавлял правительство, затем несколько лет руководил МИДом, а в 1999-2000-м был министром юстиции).

«Вступив [в ЕС и НАТО], мы три года наслаждались, приспосабливались к работе в Евросоюзе. А сейчас, через [почти] 18 лет после финансового кризиса, мы находимся как будто на скользком льду. […] Мне кажется, что вся беда в том, что более 20 лет с момента вступления ни политические партии, ни правительство не имеют чёткого понимания, что мы хотим и куда идём. Нет движения, которое мобилизовало бы всех, как это было», — продолжил гость «Открытого разговора», назвав годы после вступления в ЕС временем нереализованного потенциала (даже убитого потенциала, усилил он оценку).

Биркавс признал: да, сейчас есть актуальная тема безопасности. Но, по его мнению, она не должна заслонять перспективу и заменять ее. А отсутствие этой большой цели приводит к тому, что политика и общество раздроблены, фрагментированы. И эту раздробленность он считает большой проблемой, поскольку в таком обществе, по его мнению, устойчивое развитие экономики невозможно.

«Я думаю, что 35-летие [восстановления независимости] — это время не только для радости (которая тоже нужна), но и время для вскрытия ошибок и хирургических решений — для того, чтобы мы вышли опять на дорогу развития», — заключил экс-премьер.

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