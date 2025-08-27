Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Перерезали горло и бросили в яму: украинский военный вырвался из российского плена

Редакция PRESS 27 августа, 2025 18:40

Важно

Перерезали горло и бросили в яму: российские военнослужащие пытали 8 украинских военнопленных, отрезали им уши и половые органы. Один из военных ВСУ выжил, 5 суток с перерезанным горлом полз к украинским позициям и рассказал о пережитом через дневник. Об этом сообщили генеральный директор Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко и издание «Суспільне».

17 августа украинского военнослужащего Владислава доставили в одно из медучреждений Днепропетровской области в тяжелом состоянии. У него было перерезано горло. Мужчину прооперировали. О том, что произошло с ним до эвакуации, он написал в дневнике.

Владислав сообщил, что попал в плен к россиянам возле Покровска. Его и еще 7 украинских военнослужащих, попавших в плен, с его слов, пытали.

Первым попавшим в плен разведчикам выкололи глаза, отрезали губы, половые органы, уши, нос. Владиславу перерезали в горло — он был последним среди восьми бойцов, кого российские военные сбросили в яму — они думали, что все мертвы.

«Он говорит, что ему повезло, потому что, когда их сбросили в яму, сверху еще мусор насыпали, чтобы не так видно было. Там была разбитая бутылка, у него ведь руки были связаны, и так он смог этой бутылкой перерезать веревку», — рассказала журналистам Виктория, жена военного.

Дождавшись, когда российские военные ушли, Владислав перевязал горло трусами и почти пять суток полз к украинским позициям, рассказал главный врач больницы.

«Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью — шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо», — сказал доктор.

ФОТО из телеграм

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

