Перерезали горло и бросили в яму: украинский военный вырвался из российского плена

17 августа украинского военнослужащего Владислава доставили в одно из медучреждений Днепропетровской области в тяжелом состоянии. У него было перерезано горло. Мужчину прооперировали. О том, что произошло с ним до эвакуации, он написал в дневнике.

Владислав сообщил, что попал в плен к россиянам возле Покровска. Его и еще 7 украинских военнослужащих, попавших в плен, с его слов, пытали.

Первым попавшим в плен разведчикам выкололи глаза, отрезали губы, половые органы, уши, нос. Владиславу перерезали в горло — он был последним среди восьми бойцов, кого российские военные сбросили в яму — они думали, что все мертвы.

«Он говорит, что ему повезло, потому что, когда их сбросили в яму, сверху еще мусор насыпали, чтобы не так видно было. Там была разбитая бутылка, у него ведь руки были связаны, и так он смог этой бутылкой перерезать веревку», — рассказала журналистам Виктория, жена военного.

Дождавшись, когда российские военные ушли, Владислав перевязал горло трусами и почти пять суток полз к украинским позициям, рассказал главный врач больницы.

«Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью — шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо», — сказал доктор.

ФОТО из телеграм