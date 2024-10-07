Перемены на улице Бривибас и площади Свободы. Что изменится на главной улице столицы?

Как отмечает самоуправление, территория, охватывающая бульвар Бривибас, площадь Свободы и сквер Бауманиса, является одной из важнейших в центре столицы, образуя городской ансамбль, который завершает ось улицы Бривибас и формирует пространственную связь с памятником Свободы, Старой Ригой и парками бульварного кольца.

Эта территория играет важную символическую и репрезентативную роль в столице, но в результате различных изменений этот участок бульвара Бривибас устарел, стал непривлекательным и неудобным для пешеходов.

В его нынешнем состоянии этот участок бульвара не соответствует его роли ни технически, ни визуально, ни функционально. Цель проекта - улучшить открытое общественное пространство, обновить озеленение, уличную инфраструктуру, пересмотреть организацию движения транспорта и пешеходов, чтобы сделать эту территорию в центре столицы более привлекательной и соответствующей ее роли.

В рамках проекта планируется обеспечить движение пешеходов вдоль центральной оси аллеи от улицы Элизабетес до памятника Свободы, перестроить перекрестки бульвара Бривибас с улицами Элизабетес, Меркеля, Тербатас и бульваром Райня, чтобы обеспечить полноценное и комфортное движение пешеходов во всех направлениях. Также планируется создать привлекательное завершение аллеи Бривибас на ее пересечении с улицей Элизабетес.

Проект предусматривает создание репрезентативной зоны возле здания Кабинета министров и возможность создания территории для собраний перед зданием правительства, которая функционально впишется в пространство улицы.

Также планируется улучшить открытое общественное пространство сквера Бауманиса и начального участка улицы Тербатас, в том числе рассмотрев возможное закрытие этот участка улицы Тербатас для движения транспорта.