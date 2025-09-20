Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Прокуратура подтвердила агентству LETA, что обвинение предъявлено согласно двум статьям Уголовного закона, а именно в том, что обвиняемый совершил умышленное распространение заведомо ложных вымыслов, порочащих другое лицо, в виде печатного и размноженного сочинения (клевету), а также в том, что обвиняемый, ведая обработкой личных данных, с корыстной целью совершил незаконные действия с данными физического лица, причинив тем самым существенный вред.

Помимо этого, обвиняемому инкриминируется, что он совершил преступные деяния не только в корыстных целях, но и злоупотребив статусом журналиста, "тенденциозно рассматривая выясненное в ходе досудебного процесса и судебного разбирательства по некоему уголовному делу".

Более подробной информации прокуратура не даёт, но ЛТВ сообщает, что дело связано с нарушением прав потерпевших по делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса. ЛТВ отмечает, что в суде в данный момент рассматривается также дело, по которому Лапса обвиняется в клевете на бывшего генерального директора СГД Иеву Яунземе.

Уже сообщалось, что в мае прошлого года вступил в силу приговор Видземского окружного суда по ещё одному уголовному делу - Лапса признан виновным в преследовании адвоката Ромуальда Вонсовича и клевете на него, за что приговорён к 300 часам общественных работ.

Лапса обвинение по этому делу не признал и назвал его дурацким и абсурдным - он считает это обвинение политическим, экономическим или криминальным заказом.