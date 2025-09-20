Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

20 сентября, 2025 15:12

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Прокуратура подтвердила агентству LETA, что обвинение предъявлено согласно двум статьям Уголовного закона, а именно в том, что обвиняемый совершил умышленное распространение заведомо ложных вымыслов, порочащих другое лицо, в виде печатного и размноженного сочинения (клевету),  а также в том, что обвиняемый, ведая обработкой личных данных, с корыстной целью совершил незаконные действия с данными физического лица, причинив тем самым существенный вред.

Помимо этого, обвиняемому инкриминируется, что он совершил преступные деяния не только в корыстных целях, но и злоупотребив статусом журналиста, "тенденциозно рассматривая выясненное в ходе досудебного процесса и судебного разбирательства по некоему уголовному делу".

Более подробной информации прокуратура не даёт, но ЛТВ сообщает, что дело связано с нарушением прав потерпевших по делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса. ЛТВ отмечает, что в суде в данный момент рассматривается также дело, по которому Лапса обвиняется в клевете на бывшего генерального директора СГД Иеву Яунземе.

Уже сообщалось, что в мае прошлого года вступил в силу приговор Видземского окружного суда по ещё одному уголовному делу - Лапса признан виновным в преследовании адвоката Ромуальда Вонсовича и клевете на него, за что приговорён к 300 часам общественных работ.

Лапса обвинение по этому делу не признал и назвал его дурацким и абсурдным - он считает это обвинение политическим, экономическим или криминальным заказом.

Обновлено: 15:30 20.09.2025
Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

