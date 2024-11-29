Пенсия для граждан и неграждан: из чего складывается страховой стаж

А вы платили социальные взносы?

Как формируется пенсионный стаж

Кому полагается государственная пенсия ЛР по старости? Чтобы получить эту заслуженную своим трудом поддержку на склоне лет, надо соответствовать нескольким критериям.

Латвийскую пенсию по старости могут назначить лицам:

- проживающим в Латвии, странах ЕС или государстве, с которым Латвия заключила договор в сфере социальных гарантий;

- с 17 июня 2023 года право на пенсию по старости имеют также люди, проживающие в третьих странах.

Пенсия будет назначена со дня обращения;

- участвовавшим в системе государственного обязательного пенсионного страхования;

- накопившим необходимый страховой стаж;

- достигшим установленного законом пенсионного возраста.

Страховой стаж – это годы, когда за будущего пенсионера работодатель перечислял социальный налог (взносы социального страхования) или это делал сам работник.

Стаж складывается из страховых периодов, - разъясняют специалисты Государственного агентства социального страхования (VSAA), - в течение которых осуществлялись или должны были осуществляться страховые платежи по соответствующим видам социального страхования.

(!) В страховой стаж также засчитываются предусмотренные законом периоды работы и приравненные к ним периоды, которые были накоплены до 31 декабря 1995 года, до принятия закона «О государственных пенсиях». В свое время стаж работы назывался трудовым.

Закон «О государственных пенсиях» при подсчете страхового стажа до 1 января 1996 года учитывает наличие гражданства ЛР, а негражданам некоторые периоды не засчитываются...

Три периода страхового стажа:

- время работы и приравненные к ней периоды до 31 декабря 1990 года;

- время с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года;

- после 1 января 1996 года...

До 31 декабря 1990 года

Подсчёт с учётом гражданства

* Для граждан ЛР

В страховой стаж засчитываются периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории Латвии и на территории бывшего СССР (период, упомянутый в подпунктах 1, 2 и 10 и накопленный вне Латвии, приравнивается к страховому стажу):

1. Обязательная срочная служба в армии;

2. Сверхсрочная служба и служба офицером в армии ЛР или в Вооруженных силах СССР, если в связи с деятельностью в пользу интересов Латвии их лишили воинского звания, или призвали на службу в армию после прохождения срочной службы в СА, или после окончания высшего учебного заведения, и (если не назначена пенсия другого государства) с учетом этого периода;

3. Служба рядовым или в должности командного состава учреждений внутренних дел, за исключением КГБ;

4. Период учебы в высшем учебном заведении или другом учебном заведении после получения среднего образования (5 лет и не больше 6 лет для специалистов, для которых приобретение образования предусмотрено более чем в 5-летний период);

5. Обучение на дневном отделении аспирантуры (не более 3 лет), время последипломного обучения и повышения квалификации;

6. Индивидуальная трудовая деятельность;

7. Период ухода за инвалидом 1-й группы или за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, а также за человеком, достигшим возраста 80 лет;

8. Период воспитания матерью ребенка до достижения им возраста 8 лет;

9. Оплачиваемая работа в религиозных организациях;

10. Время, проведенное политически репрессированными лицами в местах заключения, лагерях и ссылке, а также период побега из этих мест (также и за пределы территории бывшего СССР) - в трехкратном размере, а в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности - в пятикратном размере;

11. Время, когда застрахованное лицо признано инвалидом 1-й, 2-й или 3-й группы и не работало, но не дольше, чем до достижения возраста, необходимого для назначения пенсии по старости;

12. Работа в качестве члена колхоза с 16-летнего возраста.

(!) Гражданам Латвии (мужчинам и женщинам) в страховой стаж засчитывается период прохождения любого вида службы в Вооруженных силах СССР до 31 декабря 1990 года, а также военная служба на территории Латвии с 1 января 1991 года (норма вступила в силу с 1 января 2019 года).

* Для неграждан ЛР, иностранцев и лиц без гражданства

Этим группам жителей в страховой стаж засчитываются указанные выше периоды работы и приравненные к ней периоды, накопленные на территории Латвии, а также приравненные к трудовой деятельности периоды, накопленные на территории бывшего СССР:

1. Период учебы в высшем учебном заведении или другом учебном заведении после получения среднего образования (5 лет и не больше 6 лет для специалистов, если образование предусмотрено более чем на 5-летний период);

2. Обучение на дневном отделении аспирантуры (не более 3 лет), время последипломного обучения и повышения квалификации;

3. Время, проведенное политически репрессированными лицами в местах заключения, лагерях и ссылке, а также период побега из этих мест (и за пределы бывшего СССР), - в трехкратном размере, а в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности - в пятикратном размере.

(Служба в Советской армии – только на территории Латвии и государств - бывших республик СССР, с которыми у ЛР заключены соответствующие социальные договоры.)

(!) Страховые периоды до 31 декабря 1990 года не засчитываются, если они учтены при назначении пенсии другого государства...

С 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года

Назначен переходный период

Страховой стаж образуют следующие периоды работы и приравненные к ней периоды на территории Латвии:

1. Работа (за исключением работы в статусе самозанятого лица);

2. Обязательная служба в армии и альтернативная (работа) служба;

3. Сверхсрочная военная служба и служба офицером в армии Латвийской Республики, гражданам Латвии - также служба в Вооруженных силах СССР, если они в связи с деятельностью в интересах Латвии были лишены воинского звания;

4. Служба рядовым или в должности командного состава учреждений внутренних дел, за исключением КГБ.

(Периоды, указанные в пунктах 1-4, засчитываются в страховой стаж, если за этот период осуществлялись или должны были осуществляться социальные платежи.)

5. Работа в качестве самозанятого лица;

6. Период учебы в высшем учебном заведении, а также в других учебных заведениях после получения среднего образования;

7. Время образования после получения диплома и период повышения квалификации;

8. Период ухода за инвалидом 1-й группы или ребенком-инвалидом до достижения им 16 лет, или за человеком, достигшим 80 лет;

9. Период, когда мать воспитывает ребенка до 8-летнего возраста.

(Периоды, указанные в пунктах 5-9, засчитываются в страховой стаж, если за них лицо само осуществляло социальные платежи и информация есть в распоряжении VSAA.)

10. Время, когда житель был признан инвалидом и не работал, но не дольше, чем до достижения возраста, необходимого для назначения пенсии по старости (требуется подтвердить документально)...

С 1 января 1996 года

Основание для назначения пенсии - социальные взносы

Этот период рассчитывается на основании уплаченных взносов социального страхования.

При назначении пенсии учитываются все периоды, в которые житель платил взносы социального страхования, или работодатель платил за него, или государство. Например, время, когда житель получал пособие по безработице, время ухода за ребенком и другие предусмотренные законом периоды.

(!) Страховой стаж с 1 января 1996 года подтверждается данными о социальных платежах, перечисленных с доходов жителя в Государственное агентство социального страхования (VSAA)...

(!) Подробнее - на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА