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Пенсионеры, ай-да пиццу развозить! Идеи министра о рабсиле

© LETA 17 октября, 2024 10:32

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Государство должно думать, как удержать местных жителей на рынке труда как можно дольше, иначе придется привлекать иммигрантов, сказал в интервью агентству ЛЕТА министр благосостояния Улдис Аугулис.

Говоря об иммиграционной политике и привлечении трудовых мигрантов из третьих стран, министр подчеркнул, что на рынке труда в первую очередь нужно максимально использовать местную рабочую силу, в том числе людей с ограниченными возможностями.

"Что касается привлечения рабочей силы из других стран, то нужно смотреть, насколько она квалифицирована. Нужны ли нам низкоквалифицированные работники?" - сказал министр.

Аугулис также обратил внимание на то, что сегодня очень много молодых людей в возрасте 15-25 лет, которые нигде не учатся и не работают, и нужно анализировать причины. Также важно работать над политикой реэмиграции и создавать благоприятные условия занятости для пенсионеров, которые хотят работать.

"Без рабочей силы экономический рост невозможен", - сказал министр.

Как сообщалось, ранее в интервью порталу "Delfi" глава Минблага заявил, что из-за нехватки работников может быть рассмотрена возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, но только в том случае, если с годовалого возраста для детей будут предусмотрены детские сады и услуги нянь. Это позволило бы родителям быстрее вернуться на рынок труда, сказал министр.

Представители коалиционных партий скептически отнеслись к этой идее, заявив, что такое предложение не будет поддержано. Сам министр после интервью пояснил, что говорил скорее о теоретических возможностях, но никаких реальных изменений Минблаг не разрабатывает.
 

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