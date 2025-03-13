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Пенсионерка в Риге не дождалась помощи: её жестоко убили и ограбили

Редакция PRESS 13 марта, 2025 16:47

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6 марта Государственная полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве пожилой женщины. Согласно полученной информации, подозреваемые ранее были знакомы с погибшей, а преступление, вероятно, было совершено из-за денежного долга. Также отмечается, что в день убийства задержанные вынесли из квартиры погибшей различные вещи, сообщает Госполиция. 

Вечером 4 марта Государственная полиция получила вызов от жительницы, которая выразила обеспокоенность по поводу своей соседки, родившейся в 1940 году и проживающей в Латгальском предместье Риги. Звонившая сообщила, что некоторое время назад соседка звонила ей и говорила, что находится в опасности. Придя к её дому, заявительница заметила, что окно квартиры на первом этаже было открыто, но хозяйка квартиры не отзывалась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Попав в квартиру женщины, правоохранители обнаружили её мёртвой на полу. На шее были следы удушения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к смерти женщины могут быть причастны двое её знакомых – женщина 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Несмотря на попытки подозреваемых скрыться, сотрудники Криминальной полиции выяснили их местонахождение и задержали их 6 марта. Задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное употребление наркотиков, а женщина ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

По имеющейся у полиции информации, между подозреваемыми и погибшей женщиной возникли разногласия, связанные с денежным долгом, из-за чего её задушили. После этого преступники собрали в два мешка вещи из квартиры погибшей и сбежали через окно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам 9 и 10 статьи 117 Уголовного закона – убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно: совершённое из корыстных побуждений и группой лиц. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет с надзором пробационной службы до трёх лет, с конфискацией имущества или без таковой.

7 марта суд избрал обоим задержанным меру пресечения в виде ареста. Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в порядке, установленном законом.

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