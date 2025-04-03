Пенсии повышаются? Подробнее — о новом порядке начисления и выплаты пенсий.

1.Пенсии до 1000 евро налогом не облагаются

Пенсионеры, получающие пенсии до 1000 евро, если они не работают, ощутили заметное повышение размера пенсий с января.

Если в прошлом году не облагаемый налогом минимум для пенсионеров составлял 500 евро, то в этом году он увеличился ровно в два раза, повысившись таким образом до 1000 евро.

Это означает, что пенсионер с государственной пенсией размером до 1000 евро, теперь получает ее в полном объеме -- без налоговых удержаний.

2.Расчет пенсии

Для новых пенсионеров есть изменения в сторону прироста минимальной пенсии и расчета пенсии на основании стажа, превышающего установленный в стране минимальный страховой стаж.

При определении минимальной суммы пенсии по старости применяется коэффициент 1,2 к базе расчета минимальной пенсии по старости -- 189 евро, а для инвалидов с детства -- 226 евро. За каждый последующий год, превышающий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), размер увеличивается на 2 процента от базы расчета минимальной пенсии по возрасту.

В прошлом году применялся коэффициент 1,1 при базовой пенсии 171 евро и 206 евро инвалидам с детства и при страховом стаже 15 лет.

В 2025 году, если латвийский страховой стаж лица составляет не менее 20 лет (или, если пенсия была назначена до 31 декабря 2024 года с более коротким стажем страхования, необходимым для назначения пенсии по старости), размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 226,80 евро (189 х 1,2), а для инвалидов с детства -- 271,20 евро (226 х 1,2).

Сравните. В 2024 году размер минимальный размер пенсии при стаже 15 лет был 188,10 евро (171 x 1,1), а для лиц с инвалидностью с детства -- 226,60 евро (206 x 1,1).

В 2025 году для жителей со стажем более 20 лет уже с 21 года стажа и более минимальный размер пенсии по старости определяется путем увеличения его на 3,78 евро за каждый год страхования, для лиц с ограниченными возможностями с детства -- на 4,52 евро за каждый год страхования. В 2024 году -- со стажем с 16 лет и увеличением размера пенсии на 3,42 и 4,12 евро, соответственно, за каждый страховой год.

3.Возвращение доплаты

В нынешнем году Государственное агентство социального страхования (VSAA) продолжило выплату доплат к пенсиям по старости за страховой стаж, накопленный до 1996 года, начатую в прошлом году. Это позволяет увеличить размер пенсий по возрасту вплоть до 30 евро (в зависимости от стажа) части пенсионеров.

Напомним, что до 2012 года, при расчете пенсии по старости отдельно учитывался страховой стаж пенсионера за период по 31 декабря 1995 года. Это была мера, которая, по мнению законодателей, компенсировала в большинстве своем мизерные пенсии тем, кто уходил на пенсию (тогда в 62 года) в основном с советским стажем и минимальным -- в новые времена.

В свое время была установлена сумма за каждый год стажа -- 0,70 лата. В 2014 году после перехода Латвии в зону евро доплату за год стажа конвертировали в 1 евро. Потом она индексировалась. Пенсионеры получали в виде доплат дополнительно 15-30 евро. И это были деньги -- как раз шли годы, когда после кризиса не индексировали пенсии.

С 2012 года правительство отменило прибавку, объявив, что новые пенсионеры уже заработали себе достаточно на пенсию в период с 1996 года и доплаты им не нужны.

Этой привилегии были лишены 82 900 пенсионеров по старости и 29 400 получателей пенсий по инвалидности. Или более трети -- 35,2% всех пенсионеров по возрасту и почти половина -- 45,9% получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1996 года.

1. В 2024 году с марта были произведены первые выплаты тем, кто вышел на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

2. В 2025 году доплаты назначены тем, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.

3. В 2026 году -- доплату получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах.

4. В 2027 году доплату дадут тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах.

5. В 2028 году доплаты будут рассчитываться тем, кто выйдет на пенсию в 2024, 2025 и 2026 годах.

6. В 2029 году доплаты обещают тем, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

А потом уже пенсии по старости будут назначаться вместе с доплатой за страховой стаж (если ничего не изменится).

Доплата, как и пенсии, индексируется в октябре.

4. 2-й уровень: соотношение процентов меняется

C 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года для лиц, являющихся участниками фондированной пенсионной системы (2-й пенсионный уровень), пенсионный капитал в накопительной пенсионной системе составит 5% объекта взносов, а в государственной нефондированной пенсионной системе (1-й пенсионный уровень) -- 15% объекта взносов (ранее -- 6 и 14%, соответственно).

Как это влияет на размер зарплаты, а в будущем -- на размер ежемесячно получаемой пенсии?

На общую сумму пенсионных отчислений от взносов обязательного социального страхования, которые удерживаются с заработка латвийцев, эти изменения не влияют. На пенсии по-прежнему отчисляется 20% социальных взносов.

Когда же человек будет оформлять свою пенсию по старости, он сможет присоединить накопления к своей государственной пенсии 1-го уровня или вложить их в полис пожизненного страхования.

5. Индексация по-новому

В ходе осенней индексации будет пересмотрена часть размера государственных пенсий, не превышающая размер средней заработной платы по стране за предыдущий календарный год (ранее -- 50% средней заработной платы по стране), с учетом фактического индекса потребительских цен и части реального процентного прироста заработной платы на основании страховых взносов.

Будет расширен круг лиц, у которых будет индексироваться весь размер пенсии: добавят пенсионеров, получивших пенсию в связи с инвалидностью ребенка, а также многодетных родителей, у кого на иждивении 5 и более детей.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА