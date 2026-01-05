Пчёлам дали юридические права: в Амазонии приняли неожиданный закон

В двух муниципалитетах — Satipo и Nauta — местные власти приняли ордонансы, которые признают безжальных пчёл (stingless bees) носителями прав. Законы гарантируют им право существовать, размножаться и жить в здоровой экосистеме.

Речь не о символическом жесте. Эти пчёлы опыляют более 80% растений Амазонии, включая какао и кофе — культуры, от которых зависят и местные общины, и мировые рынки. Учёные давно предупреждают: из-за изменения климата, утраты среды обитания, пестицидов и инвазивных видов их численность резко сокращается.

Юридический статус даёт возможность защищать пчёл через право, а не только через экологические программы. Теперь при угрозе экосистемам можно оспаривать решения, которые вредят ключевым опылителям, — от вырубки лесов до использования химикатов.

Экологи называют это первым в мире прецедентом, когда юридические права были закреплены именно за насекомыми. Пока — на муниципальном уровне, но именно так часто начинаются крупные правовые сдвиги.

Проще говоря, в Амазонии сделали неожиданный вывод:

если исчезнут пчёлы — исчезнет и лес.

А значит, защищать нужно не только людей, но и тех, кто держит экосистему «на крыльях».