«Пацифисты мы» — только 5% студентов хотят служить в армии

Опрос был проведен в августе. За несколько месяцев до этого Союз студентов встречался с Министерством обороны, и министр Андрис Спрудс хотел понять, как мотивировать студентов записываться на службу. В опросе участвовали 514 респондентов в возрастной группе от 18 до 27 лет, которые учатся в одном из университетов Латвии. На один из главных вопросов — о том, хотят ли студенты идти на государственную службу обороны — 54% опрошенных ответили, что не заинтересованы. Лишь 25 человек (5%) ответили, что хотят служить.

В результате опроса было сделано много выводов. Например, многие студенты пацифисты, они вообще не хотят брать в руки оружие или участвовать в военных действиях. Опрошенные волнуются о слишком интенсивной физической нагрузке на службе и возможных проблемах со здоровьем из-за этого. Некоторые считают, что служба помешает учебе, и через год большая часть знаний забудется.

Студенты также отмечали, что недостаточно информации о механизмах поддержки, декретном пособии или сохранении рабочего места после службы. Часть респондентов считают, что ежемесячное пособие должно быть больше, и интересуется возможностью объединять службу с учебой.

Представитель Союза студентов Алисе Агнесе Розентале пояснила, что дополнительная информация поможет заинтересовать студентов службой:

«Видна нехватка информации, так как студенты не знают о тех видах поддержки, которые можно получить. Не знают, в чем заключается альтернативная служба. Не информированы о том, как происходит процесс военной службы, как принять участие и что можно получить в конце.

Это, конечно же, влияет на чувства по поводу службы и желание или нежелание служить. Поэтому важно информировать о службе и возможностях, которые она дает — до ее начала, а не в день призыва. Те 22 человека, которые отметили, что они служат, во-первых, не давали полноценных ответов. А та часть, которых призвали во время учебы, указали на то, что служба мешает учебе, и полученные знания не были полноценными».

Недовольство студентов прокомментировал председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис («Новое Единство»):

«Наша комиссия по обороне встречалась с теми, кто закончил первый год службы государственной обороны. Мы очень много разговаривали с ними и получили очень хорошие отзывы. Им есть, что делать, они заняты и действительно что-то узнают. Не зря почти половина из них осталась служить дальше. Большая часть вернулась в университет. Это показывает, что год не был потерян, но те, кто не хотят служить [в армии], могут пойти в Земессардзе. Нужно популяризировать эту информацию. Подчеркиваю, именно для целевой аудитории. Те из нас, кто читает всевозможные СМИ, этого не понимают. Но реальность такова, что молодежь их больше не читает. Они больше не смотрят телевидение».

Латковскис считает, что пособие и так достаточно высокое. Он отметил, что служба государственной обороны — место не для зарабатывания денег. Этим можно заняться на профессиональной военной службе. Латвийский союз студентов планирует встретиться с Министерством обороны в ближайшее время, чтобы обсудить результаты опроса.

Как сообщал LSM+, обязательная военная служба (служба гособороны) в Латвии действует уже второй год, минувшим летом состоялся третий призыв новобранцев в ряды Национальных вооруженных сил.