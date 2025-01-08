Пассажиры остаются на обочине, автобусы едут мимо: кому нужна такая экономия?

В пятницу на лудзенской автостанции от ветра и снега прячутся ждущие свой автобус сельские жители. В 13:00 отсюда отходит автобус Лудза–Нирза–Рунданы. В небольшом автобусе пять пассажиров. По их словам, даже осенью людей было больше, ведь этим же автобусом можно было вернутся в город. Но с 1 января обратно в город почти полсотни километров автобус едет пустым, поскольку обратный рейс ликвидирован.

«Да, в обед из города можно уехать, но обратно в город уже нет. Я часто ехала этим рейсом в город, сейчас уже нет такой возможности», — рассказывает Валентина. Она говорит, что можно было бы понять отмену рейса, но когда пускают по маршруту пустой автобус и не берут пассажиров, это понять трудно.

«Это как-то странно: рейсовый автобус идет, а людей не берет. Мы могли утром приехать и днем уехать. Но утром, если кому-то на работу надо, уехать больше нельзя», — делятся местные жители.

На полпути маршрута находится Нирза. Работающая в местной библиотеке Инесе Али, представитель Совета жителей волости, говорит, что есть люди, которым нужен утренний рейс из Лудзы и дневной рейс в Лудзу — чтобы добраться до работы, навестить родственников в деревне и так далее.

Она заверяет, что Совет жителей обязательно рассмотрит этот вопрос, но есть сомнения, услышат ли людей местные власти или рижские чиновники.

От решения Автотранспортой дирекции о закрытии рейсов страдает и предприятие Rēzeknes autobusu parks, которое с января перевозит пассажиров в Лудзенском крае. По словам руководителя предприятия Светланы Смуль, фирма оказалась в роли заложника: пассажиры ругают водителей автобуса, а предприятие несет убытки из-за того, что автобусы проезжают сотни километров в день пустые.

«Многие рейсы закрыты. Это связано с тем, что государство пытается экономить средства. И есть такие пустые рейсы — это когда автобус едет техническим пробегом (например, из Лудзы в Резекне) и не берет пассажиров по той причине, что Автотранспортная дирекция закрыла этот маршрут. Но мы же должны как-то попасть в Резекне! Мы едем пустыми. Даже если стоит пассажир, мы его не возьмем, потому что у нас нет разрешения на этот маршрут, и в кассовом аппарате нет возможности выбить этот билет»,.

Автотранспортная дирекция же уверяет, что делается все, чтобы улучшить качество услуг общественного транспорта. При этом здесь отмечают, что пассажиров в региональном транспорте становится все меньше и ради экономии средств закрываются маршруты и рейсы автобусов.

В 2023 году на компенсацию убытков перевозчикам за выполненные рейсы из госбюджета было выделено почти 63 миллиона евро.

Тем временем, будучи не в состоянии выполнить повышенные требования к перевозкам, в этом году из рынка пассажирских перевозчиков выпал Ludzas autotransporta uzņēmums, который долгие годы возил пассажиров в Лудзенском крае. Ему пришлось уволить 16 работников. Для сельских же жителей перемещение на общественном транспорте стало еще более проблематичным.