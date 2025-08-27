Пассажиры — о новых сидениях в рижском автобусе: опрос

Не ткань, а пластик. Один из автобусов, на маршруте 60 в Риге теперь ходит с такими необычными сиденьями.

Из плюсов — они легко чистятся и на них легко видна грязь. Из минусов — они твердые, холодные и скользят.

Нравятся они вам или нет — можно проголосовать по QR коду, размещенному в этом же автобусе. Он ведет на анкету, где нужно ответить на несколько вопросов о сиденьях. Ссылку на тест именно здесь разместили специально, чтобы голосовали те, кто эти пластиковые сиденья испробовал на практике.

Вот что о новых сидениях сказали пассажиры:

«Мне не очень. Старые были лучше. На поворотах соскальзываешь с него».

«Те были уютнее, приятнее».

«Нормальные, удобные сиденья. Не три дня же едем. Людям просто легче их чистить, а мягкие не почистишь»

«Только сейчас заметила. Ну, ничего. Те были потеплее, приятнее».

«Не знаю, не очень. Синие красивее были. Простые такие. [Но с точки зрения гигиены] эти лучше. Те и описают, и запачкают».

«Я могу совершенно точно успокоить пассажиров, потому что сейчас мы проводим только собственные исследования и испытания. Мы начали с внедрения этих пластиковых сидений в одном автобусе, чтобы проверить, как наши пассажиры себя на них чувствуют. Но на данный момент мы планируем продолжать поездки с мягкими сиденьями, которые есть сейчас. Однако в будущем, покупая новые автобусы, мы рассмотрим более практичные решения», — рассказала представитель Rīgas satiksme Инесе Розите.

Эти пластиковые сиденья являются одним из таких решений.

«Если кто-то из пассажиров пролил что-то на сиденье, на тканевых сиденьях это сейчас сложнее заметить.

На пластиковом сиденье это легче заметить, и, возможно, пассажир не будет садиться на это грязное сиденье», — отметила Розите.

Rīgas satiksme планирует опробовать и другие материалы, которые предлагаются и используются в разных странах.