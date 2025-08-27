Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пассажиры — о новых сидениях в рижском автобусе: опрос

© Lsm.lv 27 августа, 2025 17:25

Сиденья в одном из автобусов Риги поменяли на пластиковые, без привычной мягкой обивки. В предприятии Rīgas satiksme считают, что такие сиденья более практичны. Скоро пластиковые сиденья появятся и на других маршрутах общественного транспорта, но лишь на время — в компании хотят узнать, что об этом думают пассажиры, сообщает rus.lsm.lv.

Не ткань, а пластик. Один из автобусов, на маршруте 60 в Риге теперь ходит с такими необычными сиденьями.

Из плюсов — они легко чистятся и на них легко видна грязь. Из минусов — они твердые, холодные и скользят.

Нравятся они вам или нет — можно проголосовать по QR коду, размещенному в этом же автобусе. Он ведет на анкету, где нужно ответить на несколько вопросов о сиденьях. Ссылку на тест именно здесь разместили специально, чтобы голосовали те, кто эти пластиковые сиденья испробовал на практике.

Вот что о новых сидениях сказали пассажиры:

«Мне не очень. Старые были лучше. На поворотах соскальзываешь с него».

«Те были уютнее, приятнее».

«Нормальные, удобные сиденья. Не три дня же едем. Людям просто легче их чистить, а мягкие не почистишь»

«Только сейчас заметила. Ну, ничего. Те были потеплее, приятнее».

«Не знаю, не очень. Синие красивее были. Простые такие. [Но с точки зрения гигиены] эти лучше. Те и описают, и запачкают».

«Я могу совершенно точно успокоить пассажиров, потому что сейчас мы проводим только собственные исследования и испытания. Мы начали с внедрения этих пластиковых сидений в одном автобусе, чтобы проверить, как наши пассажиры себя на них чувствуют. Но на данный момент мы планируем продолжать поездки с мягкими сиденьями, которые есть сейчас. Однако в будущем, покупая новые автобусы, мы рассмотрим более практичные решения», — рассказала представитель Rīgas satiksme Инесе Розите.

Эти пластиковые сиденья являются одним из таких решений.

«Если кто-то из пассажиров пролил что-то на сиденье, на тканевых сиденьях это сейчас сложнее заметить.
На пластиковом сиденье это легче заметить, и, возможно, пассажир не будет садиться на это грязное сиденье», — отметила Розите.

Rīgas satiksme планирует опробовать и другие материалы, которые предлагаются и используются в разных странах.

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

