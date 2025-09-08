Как отметила политолог, общество не считает свержение правительства позитивной деятельностью.

Метла-Розентале отметила, что критика правительства имеет предвыборный оттенок, и каждая партия сейчас стремится продемонстрировать приверженность интересам своего электората.

«Эти различия в позициях скорее являются предвыборной риторикой предстоящих выборов, которая, скорее всего, не настолько опасна, чтобы можно было сказать, что это основа для падения правительства», — сказала политолог, отметив, что у этого правительства ранее было много вызовов, но доказано, что в этой модели трёх партий они готовы продолжать работать, несмотря на различные противоречия.

Метла-Розентале также отметила, что партии коалиции в дальнейшем, вероятно, будут чаще обмениваться взаимными обвинениями. Критика может быть связана с вопросами, актуальными для их электората или понятными избирателям.

Политолог выразила мнение, что в риторике партий будут использоваться темы, поляризующие общество, как это всегда происходит в предвыборный период.