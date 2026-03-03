Паромы душат столицы? Цифры, от которых пахнет серой!

В список попали Дублин, Хельсинки, Стокгольм и...Таллин. Всего — 13 из 15 крупнейших портовых городов Европы.

Речь идёт о сернистых оксидах — газах с запахом жжёных спичек и тухлых яиц. Они образуют мельчайшие частицы, которые проникают в лёгкие и кровоток.

По данным экологической организации Transport & Environment, европейский флот насчитывает почти 2 000 паромов, и многие из них проводят большую часть времени в пределах пяти морских миль от густонаселённых портов.

В исследовании смоделировали загрязнение воздуха в 100 самых загруженных паромных портах Европы и сравнили выбросы SOx с автомобильными — по данным регистрации транспорта в границах городов.

При этом в Северном море, Балтийском море и с 2025 года в Средиземном действует жёсткое ограничение: содержание серы в топливе судов не должно превышать 0,1%. Это в пять раз ниже норм International Maritime Organization.

По данным European Environment Agency, с 2014 года выбросы серы в Европе уже сократились на 70%.

Но паромы по-прежнему остаются заметным источником загрязнения. По оценке авторов, уже в 2025 году можно было бы электрифицировать 20% европейских паромов — к 2030 году эта доля может вырасти до 43%.

Проблема — инфраструктура зарядки. Большинству портов нужны относительно небольшие станции мощностью менее 5 МВт.

В портах говорят, что инвестиции в энергопереход «огромны», но работа уже идёт. В Таллин заявили о планах запуска гибридного судна на маршруте Таллин–Хельсинки в 2026 году. В Хельсинки считают маршрут длиной 88 км «очень подходящим для электрических судов».

Кто главный загрязнитель в портовом городе — машины или паромы? Ответ, похоже, зависит от того, где именно вы живёте.