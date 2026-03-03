Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Паромы душат столицы? Цифры, от которых пахнет серой!

Редакция PRESS 3 марта, 2026 08:31

В нескольких столицах ЕС паромы выбрасывают больше сернистых оксидов (SOx), чем все автомобили вместе взятые — к такому выводу пришёл анализ, данные которого опубликовал Guardian.

В список попали Дублин, Хельсинки, Стокгольм и...Таллин. Всего — 13 из 15 крупнейших портовых городов Европы.

Речь идёт о сернистых оксидах — газах с запахом жжёных спичек и тухлых яиц. Они образуют мельчайшие частицы, которые проникают в лёгкие и кровоток.

По данным экологической организации Transport & Environment, европейский флот насчитывает почти 2 000 паромов, и многие из них проводят большую часть времени в пределах пяти морских миль от густонаселённых портов.

В исследовании смоделировали загрязнение воздуха в 100 самых загруженных паромных портах Европы и сравнили выбросы SOx с автомобильными — по данным регистрации транспорта в границах городов.

При этом в Северном море, Балтийском море и с 2025 года в Средиземном действует жёсткое ограничение: содержание серы в топливе судов не должно превышать 0,1%. Это в пять раз ниже норм International Maritime Organization.

По данным European Environment Agency, с 2014 года выбросы серы в Европе уже сократились на 70%.

Но паромы по-прежнему остаются заметным источником загрязнения. По оценке авторов, уже в 2025 году можно было бы электрифицировать 20% европейских паромов — к 2030 году эта доля может вырасти до 43%.

Проблема — инфраструктура зарядки. Большинству портов нужны относительно небольшие станции мощностью менее 5 МВт.

В портах говорят, что инвестиции в энергопереход «огромны», но работа уже идёт. В Таллин заявили о планах запуска гибридного судна на маршруте Таллин–Хельсинки в 2026 году. В Хельсинки считают маршрут длиной 88 км «очень подходящим для электрических судов».

Кто главный загрязнитель в портовом городе — машины или паромы? Ответ, похоже, зависит от того, где именно вы живёте.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

