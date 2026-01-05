Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции

Редакция PRESS 5 января, 2026 13:27

5 января Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон. Они распространяли ложные утверждения о ее поле и сексуальной ориентации, в частности утверждали, что Макрон родилась мужчиной. Об этом сообщает AP.

Подсудимых, восьмерых мужчин и двух женщин в возрасте от 41 до 65 лет, обвиняют в публикации «многочисленных злонамеренных комментариев», в которых они ложно утверждали, что жена президента Франции родилась мужчиной, и связывали их 24-летнюю разницу в возрасте с педофилией. Некоторые из постов просмотрели десятки тысяч раз.

Им всем назначили наказание — начиная от тренинга по повышению осведомленности о кибербуллинге и заканчивая 8-месячным условным сроком лишения свободы.

Среди обвиняемых — Дельфин Жегус, известная как медиум Амандин Рой, которая в 2021 году опубликовала четырехчасовое «расследование» о том, что Макрон якобы родилась мужчиной. Ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Также среди подсудимых выбран чиновник, учитель и специалист по информатике и тому подобное.

Суд указал на «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии — обвинения в якобы трансгендерной идентичности и педофильских преступлениях.

Брижит Макрон не присутствовала на двухдневном судебном процессе в октябре. В воскресенье, 4 января, в эфире национального телеканала TF1 она заявила, что начала судебный процесс, чтобы «показать пример» в борьбе против домогательств.

Сторонники теорий заговоров утверждали, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье, что на самом деле является именем ее брата.

Супруги Макрон также подали иск о клевете в Соединенных Штатах против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс, которая распространяла подобные утверждения.

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

