Парижский суд признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции

BREAKING: A Paris court found 10 people guilty for the cyber harassment of France's first lady, Brigitte Macron, in the latest legal action sparked by false claims that she is a transgender woman who was born a man https://t.co/I8U54oFMfK pic.twitter.com/Sw9rEoRH1x — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Подсудимых, восьмерых мужчин и двух женщин в возрасте от 41 до 65 лет, обвиняют в публикации «многочисленных злонамеренных комментариев», в которых они ложно утверждали, что жена президента Франции родилась мужчиной, и связывали их 24-летнюю разницу в возрасте с педофилией. Некоторые из постов просмотрели десятки тысяч раз.

Им всем назначили наказание — начиная от тренинга по повышению осведомленности о кибербуллинге и заканчивая 8-месячным условным сроком лишения свободы.

Среди обвиняемых — Дельфин Жегус, известная как медиум Амандин Рой, которая в 2021 году опубликовала четырехчасовое «расследование» о том, что Макрон якобы родилась мужчиной. Ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Также среди подсудимых выбран чиновник, учитель и специалист по информатике и тому подобное.

Суд указал на «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии — обвинения в якобы трансгендерной идентичности и педофильских преступлениях.

Брижит Макрон не присутствовала на двухдневном судебном процессе в октябре. В воскресенье, 4 января, в эфире национального телеканала TF1 она заявила, что начала судебный процесс, чтобы «показать пример» в борьбе против домогательств.

Сторонники теорий заговоров утверждали, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье, что на самом деле является именем ее брата.

Супруги Макрон также подали иск о клевете в Соединенных Штатах против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс, которая распространяла подобные утверждения.