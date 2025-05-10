Несколько дней назад в социальных сетях появились слухи, что крыльцо ведущее в здание с новой экспозицией исторического музея в Огре изготовлено из распиленных на части монументов советским солдатам. За разъяснениями мы обратились в самоуправление Огре.

Местные власти Огрского края пояснили, что ступени сделаны из памятника, прославляющего советский оккупационный режим, который находился в Мадлиене. Представители самоуправления особенно подчеркивают, что Огрский край первым в Латвии начал демонтаж этих памятников, а когда эти памятники сносились, было решено, что со временем их будут использовать в качестве строительного материала.

Фото Press.lv

"Мы у музея с экспозицией "Путь Свободы". Здесь каждый, кто захочет войти в этот музей, поднимется через или по этим старым памятникам, которые когда-то прославляли оккупационный режим, - объясняет Патрик Грива, руководитель отдела коммуникации самоуправления Огрского края. - Потому что здесь находятся их части, которые были распилены и теперь служат ступеньками".

Распилом памятника занимался каменщик Марис Зиемелс. Он отмечает, что хотя технологически процесс не сложный, он требовал особой аккуратности и точности. На то чтобы отпились от камня один блок требовалось несколько часов работы.

- Эти камни просто обозначали какие-то места, где происходили какиет-то события. Из этих камней, а не из надгробий с захоронений, - рассказывает Гунарс, экскурсовод экспозиции "Путь Свободы". - Решение было принято на собрании самоуправления Огре и по инициативе жителей.

Надпись гласила: "26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков".

Напомним, в апреле 2022 года Огрская краевая дума приняла решение о демонтаже пяти памятников советской армии на своей административной территории. Одним из таких монументов был памятный знак советской армии, который демонтирован в Мадлиене Огрского края. На камне были высечены слова "26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков". Тогда председатель краевой думы Эгил Хелманис обещал, что монумент будет использован в качестве основания для укрепления дороги. Этой дорогой стали ступеньки местного музея.