Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

«Это наша благодарность Риге и Латвии и вклад в безопасность Памятника Свободы», — сказала член правления BTA Эвия Матвея, передавая полис мэру столицы Виестуру Клейнбергсу.

Памятник Свободы стоит в центре Риги уже 90 лет — он был открыт 18 ноября 1935 года, в день 17-й годовщины независимости Латвии. По словам мэра, это не просто архитектурный объект, а символ национальной гордости и сплочённости: «Свобода — это ценность, которую нужно защищать, как и сам памятник».

Страховка покрывает риски пожара, затопления, стихийных бедствий и умышленных повреждений. За 22 года было зафиксировано три страховых случая — все связаны с неосторожными действиями туристов. Каждый из них обошёлся компании примерно в 200 евро.

В январе этого года у памятника произошли беспорядки, устроенные фанатами «Аякса», но монумент тогда не пострадал.