Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

«Это наша благодарность Риге и Латвии и вклад в безопасность Памятника Свободы», — сказала член правления BTA Эвия Матвея, передавая полис мэру столицы Виестуру Клейнбергсу.
Памятник Свободы стоит в центре Риги уже 90 лет — он был открыт 18 ноября 1935 года, в день 17-й годовщины независимости Латвии. По словам мэра, это не просто архитектурный объект, а символ национальной гордости и сплочённости: «Свобода — это ценность, которую нужно защищать, как и сам памятник».

Страховка покрывает риски пожара, затопления, стихийных бедствий и умышленных повреждений. За 22 года было зафиксировано три страховых случая — все связаны с неосторожными действиями туристов. Каждый из них обошёлся компании примерно в 200 евро.

В январе этого года у памятника произошли беспорядки, устроенные фанатами «Аякса», но монумент тогда не пострадал.

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

