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Пабрикс призывает тратить на оборону и безопасность 5% ВВП страны; что думает об этом народ? (2)

Редакция PRESS 19 января, 2025 11:28

Важно 2 комментариев

Бывший министр обороны Артис Пабрикс в пятницу написал в соцсети "Х" пост, в котором он призывает тратить на оборону и безопасность 5% ВВП, как это делается в Литве.

Вот что он пишет в своем посте и в комментарии к нему:

"Призываю следовать необходимости безопасности Латвии и, подобно Литве, принять решение финансировать оборону и безопасность в размере 5% от ВВП. Чтобы ресурсы использовались целесообразно, в соответствии с потребностями народного хозяйства и безопасности".

И далее в комментариях:

"В этой связи МО вместе с МЭ и производителями и ассоциациями латвийской военной промышленности создать Совет по общественной безопасности, чтобы средства использовать максимально целесообразно для обороны, народного хозяйства, максимально быстро ликвидировать бюрократические препятствия, а также совместно планировать будущее".

Особой поддержки его инициативы, впрочем, не видно, а как раз наоборот:

- Если бы сам не был у этой кормушки, тоже бы так же пламенно призывал? Артис, пока коррупция и воровство будут приоритетами у госаппарата, хоть 25%... но все это будет украдено. Латвийский приоритет №1 - это уничтожение коррупции в корне, на всех уровнях!!!

- Куда все эти деньги потратят? Сколько потрачено, и сколько из скольких дронов мы сбили? Если мы, вкладывая миллиарды, не можем сбивать дроны, то зачем это все?

- Если Балтия хочет быть на карте Трампа, это надо сделать немедленно!

- Может быть, 15%? Может, не призывай, а нарисуй бюджет?

- Главное, чтобы эти деньги не ушли на всякие исследования и т.п. А реально на оружие, оборонительный вал и др.

- Замечательно. Кто денег даст?

- Литовцы сказали - 5%, значит, нам надо сказать - 6%. Мы можем, мы можем украсть еще больше.

- Да хоть 10%, все равно растащат.

- Какие 5%? Надо 75%, чтобы Латвия была как Северная Корея - будем стрелять своими ракетами на учениях в Балтийском море, покажем русским, как мы сильны... Дамы из Re:Check позаботятся о правде в стране, правительственные чиновники будут наслаждаться достатком, а обычные лапотники... ну, как-нибудь будут тянуть, как обычно.

- Это что, пародийный профиль Бришкенса? Где возьмут денег, чтобы было 2 миллиарда? Ну такая мелочь! Если бы ресурсы использовали целесообразно, их бы не растранжирили на виртуальную безопасность. Половину съедают зарплаты на содержание клерков. Немного и разбазаривается тоже. Латвийская экономика не может позволить этого, государство разваливается.

- Напомню, что все еще не получил от вас ответа за закупку сапог под новую форму в вашу бытность главой МО - самых плохих сапог, какие я видел. Ясно, что с их закупкой был очередной схематоз, так что ваши рекомендации о 5% можно смело игнорировать.

- Не согласен! Больше финансов необходимо молодым семьям, многодетным семьям, на бесплатные услуги для детей! Латвия вымирает. Если НАТО не сможет нас защитить, то и 10% из бюджета не помогут.

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Комментарии (2) 9 реакций
Комментарии (2) 9 реакций
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