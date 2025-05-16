"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.