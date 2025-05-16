Мероприятие перенесено на другую дату, которая будет уточнена позднее.
Уже сообщалось, что бомбардировщик должен был быть виден над памятником Свободы около 12 часов дня, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.
Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.
Мероприятие перенесено на другую дату, которая будет уточнена позднее.
Уже сообщалось, что бомбардировщик должен был быть виден над памятником Свободы около 12 часов дня, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.
В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге.
В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге.
В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.
В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.
"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.
"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.
Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».
Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».
Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.
Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.