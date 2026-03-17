Открытые офисы делают людей агрессивнее? Учёные нашли неожиданный эффект

Согласно работе психологов из Университета Линчёпинга и Норвежского института охраны труда, сотрудники в открытых офисах сталкиваются с травлей на работе значительно чаще.

Исследование охватило более 3300 работников в Швеции и показало: риск столкнуться с буллингом в классических open-space офисах примерно на 67 процентов выше, чем в отдельных кабинетах или небольших рабочих комнатах.

Под «буллингом» в исследовании понимались регулярные негативные действия — например, насмешки, исключение из рабочих процессов или поручение бессмысленных задач.

Учёные считают, что проблема может быть связана именно с самой средой. В открытом офисе у сотрудников практически нет возможности дистанцироваться от конфликта. Если отношения с коллегой напряжённые, человек всё равно остаётся рядом — в пределах видимости и слышимости.

Есть и ещё один парадокс. Несмотря на отсутствие стен, открытые офисы иногда снижают реальное общение между сотрудниками. Некоторые исследования показывают, что после перехода на open space личные разговоры могут сокращаться почти на 70 процентов — люди стараются меньше отвлекать друг друга.

При этом не все форматы открытых офисов работают одинаково. Так называемые activity-based офисы, где сотрудники могут свободно перемещаться между разными зонами для работы, не показали значительного роста конфликтов. Возможность сменить место иногда помогает просто «уйти» от напряжённой ситуации.

Исследование не доказывает прямую причину, но добавляет аргументов в спор о том, как дизайн офиса влияет на поведение людей.

Похоже, иногда стены действительно помогают сохранять мир на работе.