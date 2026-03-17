Открытые офисы делают людей агрессивнее? Учёные нашли неожиданный эффект

Редакция PRESS 17 марта, 2026 09:39

Всюду жизнь 0 комментариев

Открытые офисы задумывались как пространство для общения и командной работы. Но новое исследование показывает: такой формат может иметь и обратную сторону.

Согласно работе психологов из Университета Линчёпинга и Норвежского института охраны труда, сотрудники в открытых офисах сталкиваются с травлей на работе значительно чаще.

Исследование охватило более 3300 работников в Швеции и показало: риск столкнуться с буллингом в классических open-space офисах примерно на 67 процентов выше, чем в отдельных кабинетах или небольших рабочих комнатах.

Под «буллингом» в исследовании понимались регулярные негативные действия — например, насмешки, исключение из рабочих процессов или поручение бессмысленных задач.

Учёные считают, что проблема может быть связана именно с самой средой. В открытом офисе у сотрудников практически нет возможности дистанцироваться от конфликта. Если отношения с коллегой напряжённые, человек всё равно остаётся рядом — в пределах видимости и слышимости.

Есть и ещё один парадокс. Несмотря на отсутствие стен, открытые офисы иногда снижают реальное общение между сотрудниками. Некоторые исследования показывают, что после перехода на open space личные разговоры могут сокращаться почти на 70 процентов — люди стараются меньше отвлекать друг друга.

При этом не все форматы открытых офисов работают одинаково. Так называемые activity-based офисы, где сотрудники могут свободно перемещаться между разными зонами для работы, не показали значительного роста конфликтов. Возможность сменить место иногда помогает просто «уйти» от напряжённой ситуации.

Исследование не доказывает прямую причину, но добавляет аргументов в спор о том, как дизайн офиса влияет на поведение людей.

Похоже, иногда стены действительно помогают сохранять мир на работе.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

