Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Отчет СГД проверке не поддаётся: Госконтроль упрекает службу в непрозрачности

© LETA 18 августа, 2025 11:37

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.

Госконтроль отмечает, что в Информационной системе администрирования платежей СГД (ИСАП) по-прежнему остаются нерешенными проблемы, которые мешают ревизорам получить соответствующие доказательства по информации, включенной в налоговый отчет СГД.

Как пояснила член совета Госконтроля Илзе Бадере, уже с КОХГ за 2015 год Госконтроль следит за ИСАП и подчеркивает ее важность в подготовке корректного налогового отчета СГД. Разработка ИСАП была одним из важнейших этапов проекта по внедрению принципа накопления. По словам Бадере, именно эта система должна была обеспечить администрирование и учет налоговых поступлений в результате перечисления администрируемых СГД налоговых платежей на единый налоговый счет и их увязки с обязательствами налогоплательщиков в конкретный момент и соответствующий отчетный период.

"Несмотря на то, что СГД внесла улучшения в ИСАП, налоговый отчет СГД до сих пор не поддается проверке. В ходе этой ревизии ревизоры также констатировали, что повторяются уже ранее выявленные ошибки, а также выявили новые проблемы в учете", - отметила член совета Госконтроля.

Как поясняют ревизоры, с 2021 года администрируемые СГД платежи в госбюджет учитываются в ИСАП в соответствии с принципом накопления. Однако ежегодный налоговый отчет СГД, который составляется в результате этого учета, еще с момента его первой подготовки в 2021 году не представляется возможным проверить из-за проблем - невозможно получить аналитические данные с распределением по налогоплательщикам, выявлены ошибки алгоритмов и другие недочеты.

В этом году, помимо проверок правильности подготовки этого отчета, Госконтроль оценивал и прогресс в реализации проекта ИСАП. Всего было рассмотрено 613 заявлений о проблемах и запросов на изменения, в том числе заявления о проблемах, которые не разрешены еще с 2023 года. Однако наиболее существенные недостатки связаны не с управлением изменениями информационных систем, а с действиями в связи с выявленными проблемами и ошибками, сообщила Кревица.

По мнению Госконтроля, СГД недостаточно работает с этими вопросами, в том числе недостаточны действия по выявлению причин проблем и ошибок, например, по устранению ошибок на уровне конкретного налогоплательщика с оценкой вероятности повторения ошибки у других налогоплательщиков. В этом году ревизоры констатировали и несовпадения в информации, и внесенные вручную корректировки, и недочеты в аналитическом учете. Поэтому и в этом году в отношении налогового отчета СГД существуют существенные ограничения по объему, а именно, после проведенных ревизионных процедур невозможно определить, должны ли быть внесены поправки в отчет и в каком объеме, сообщает Госконтроль.

Как отметила Бадере, в ИСАП на данный момент вложен уже 31 млн евро, однако до сих пор с помощью этой информационной системы невозможно подготовить наглядный налоговый отчет. "Поэтому мы призываем серьезно оценить перспективы развития ИСАП, в том числе рассмотреть и связанные вопросы, например, через линзу планов развития налоговой политики и сокращения бюрократии посмотреть на возможности оптимизации процессов налогового администрирования", - призывает член совета Госконтроля.

В ходе ревизии Госконтроль, в частности, рассмотрел ситуацию с поступлениями налога за эксплуатацию транспорта и налога на легковые транспортные средства предприятия. Сейчас оба этих налога учитываются по принципу денежного потока, выручка фиксируется в момент получения денег. Ревизоры установили, что в отчетном балансе не указана информация о требованиях и обязательствах по этим налогам, так как при налоговом учете не соблюдается принцип накопления. Это означает, что доходы и расходы не фиксируются в период, когда они возникают, независимо от момента получения или уплаты денег, в результате чего не может быть определено влияние на результат исполнения бюджета.

Обратившись к структуре самоуправлений и подготовке годовых отчетов, Госконтроль сделал вывод, что доступная в публичных регистрах информация о структуре самоуправлений по-прежнему отличается, неактуальна и даже противоречива. Например, в списке публичных лиц и учреждений учреждения самоуправлений регистрируются в несоответствующих статусах - как учреждения прямого управления, другие государственные учреждения и тому подобное, и возникает несоответствие информации между списком публичных лиц и учреждений и положениями о самоуправлениях, а также в регистре налогоплательщиков СГД выявлены ликвидированные и реорганизованные учреждения.

Госконтроль отмечает, что в результате ненадлежащего внимания к этим вопросам выявлены несоответствия при подготовке годовых отчетов. А именно, отдельные учреждения, хотя и являются самостоятельными налогоплательщиками, не подготавливают отдельный годовой отчет, как того требуют нормативные акты. Поэтому ревизоры призывают самоуправления привести структуру в порядок и уточнить информацию в различных публичных регистрах, приняв соответствующие решения о включении или невключении учреждения в Регистр налогоплательщиков как самостоятельного налогоплательщика.

В докладе по итогам ревизии КОФГ также обращается внимание на три наиболее актуальных на данный момент вопроса об устойчивости в управлении государственными финансами: госдолг и кредитный рейтинг страны, финансирование стратегических проектов и приоритетных сфер, а также вытекающие из старения общества и демографической ситуации обязательства.

Государственный долг на конец 2024 года достиг 19,1 млрд евро, что на 8% больше, чем годом ранее, и расходы на его обслуживание в последующие годы существенно увеличатся. Чтобы сохранить доверие инвесторов и кредитный рейтинг хотя бы на текущем уровне, необходимо продуманное долгосрочное финансовое планирование, отмечает Госконтроль. Однако, по мнению ревизоров, его осложняют растущие расходы на оборону, а также проблемы с финансированием таких стратегически важных проектов как "Rail Baltica" и управление государственным вкладом в авиакомпанию "airBaltic". Расходы на проект "Rail Baltica" в Латвии выросли почти в четыре раза по сравнению с первоначальным планом, и в ближайшие годы ожидается прерывание финансирования. А в случае с "airBaltic" недостаточен надзор за вложениями государства в размере более полумиллиарда евро, обеспокоены ревизоры.

Дополнительные риски несет и недостаточно эффективное управление энергетической политикой, считают в Госконтроле. На достижение целей, установленных Национальным энергетическим и климатическим планом, до 2030 года необходимо более 13 млрд евро дополнительных инвестиций, однако сейчас обеспечены лишь неполные 30% от этой суммы. Существует существенный риск, что без дополнительного финансирования Латвия не сможет выполнить свои обязательства, обращает внимание Госконтроль.

Быстрое старение общества уже сейчас создает существенную нагрузку на государственный бюджет. В 2024 году на выплаты пенсий ушло 3,5 млрд евро, и эта сумма растет ежегодно. Помимо государственной пенсионной системы, действует и система пенсий за выслугу лет, первоначальная цель которой, по мнению ревизоров, больше не соответствует ситуации и становится все дороже для будущих налогоплательщиков. Госконтроль призывает найти решения по ее пересмотру, а также наконец создать резервный фонд специального бюджета социального страхования, чтобы защитить накопленные средства от использования в краткосрочных политических целях. Таким образом был бы снижен риск дальнейшего увеличения госдолга.

В ходе ревизии даны три рекомендации, при выполнении которых, по мнению Госконтроля, будут усовершенствованы информационные системы, связанные с подготовкой ежегодного налогового отчета СГД, и одновременно пересмотрены возможности оптимизации процессов налогового администрирования с информированием об этом Министерства финансов. Кроме того, в результате введения рекомендаций можно будет включить в ежегодный налоговый отчет СГД доходы по упомянутым выше транспортным налогам с применением при учете принципа накопления, указывают ревизоры.

Цель КОФГ - дать ясное и правдивое представление о результатах деятельности государства в отчетном году и о финансовом положении на 31 декабря отчетного года. Его готовит Минфин, и в нем сосредоточены 73 отчета - 14 министерств, 12 центральных государственных учреждений, Сейма, Государственного контроля и 43 годовых отчета самоуправлений, отчет об учете финансов государственного бюджета и отчет об администрируемых СГД налогах, пошлинах и других администрируемых ею относящихся к государственному бюджету платежах.

Ревизия правильности подготовки КОФГ включает в себя проверку финансового отчета, проверку информации об исполнении бюджета и проверку доклада руководства Минфина о КОФГ.

В этом году Госконтроль подготовил 27 ревизионных докладов и заключений по 14 министерствам, 12 центральным госучреждениям и КОФГ. С мая 2025 года введен новый подход к проведению финансовых ревизий, в дальнейшем будет только один ревизионный доклад о правильности подготовки КОФГ и начнется новый этап работы в сфере финансовых ревизий, сообщает Госконтроль.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 22 реакций
Комментарии (0) 22 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:45 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать