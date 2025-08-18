Отчет СГД проверке не поддаётся: Госконтроль упрекает службу в непрозрачности

Госконтроль отмечает, что в Информационной системе администрирования платежей СГД (ИСАП) по-прежнему остаются нерешенными проблемы, которые мешают ревизорам получить соответствующие доказательства по информации, включенной в налоговый отчет СГД.

Как пояснила член совета Госконтроля Илзе Бадере, уже с КОХГ за 2015 год Госконтроль следит за ИСАП и подчеркивает ее важность в подготовке корректного налогового отчета СГД. Разработка ИСАП была одним из важнейших этапов проекта по внедрению принципа накопления. По словам Бадере, именно эта система должна была обеспечить администрирование и учет налоговых поступлений в результате перечисления администрируемых СГД налоговых платежей на единый налоговый счет и их увязки с обязательствами налогоплательщиков в конкретный момент и соответствующий отчетный период.

"Несмотря на то, что СГД внесла улучшения в ИСАП, налоговый отчет СГД до сих пор не поддается проверке. В ходе этой ревизии ревизоры также констатировали, что повторяются уже ранее выявленные ошибки, а также выявили новые проблемы в учете", - отметила член совета Госконтроля.

Как поясняют ревизоры, с 2021 года администрируемые СГД платежи в госбюджет учитываются в ИСАП в соответствии с принципом накопления. Однако ежегодный налоговый отчет СГД, который составляется в результате этого учета, еще с момента его первой подготовки в 2021 году не представляется возможным проверить из-за проблем - невозможно получить аналитические данные с распределением по налогоплательщикам, выявлены ошибки алгоритмов и другие недочеты.

В этом году, помимо проверок правильности подготовки этого отчета, Госконтроль оценивал и прогресс в реализации проекта ИСАП. Всего было рассмотрено 613 заявлений о проблемах и запросов на изменения, в том числе заявления о проблемах, которые не разрешены еще с 2023 года. Однако наиболее существенные недостатки связаны не с управлением изменениями информационных систем, а с действиями в связи с выявленными проблемами и ошибками, сообщила Кревица.

По мнению Госконтроля, СГД недостаточно работает с этими вопросами, в том числе недостаточны действия по выявлению причин проблем и ошибок, например, по устранению ошибок на уровне конкретного налогоплательщика с оценкой вероятности повторения ошибки у других налогоплательщиков. В этом году ревизоры констатировали и несовпадения в информации, и внесенные вручную корректировки, и недочеты в аналитическом учете. Поэтому и в этом году в отношении налогового отчета СГД существуют существенные ограничения по объему, а именно, после проведенных ревизионных процедур невозможно определить, должны ли быть внесены поправки в отчет и в каком объеме, сообщает Госконтроль.

Как отметила Бадере, в ИСАП на данный момент вложен уже 31 млн евро, однако до сих пор с помощью этой информационной системы невозможно подготовить наглядный налоговый отчет. "Поэтому мы призываем серьезно оценить перспективы развития ИСАП, в том числе рассмотреть и связанные вопросы, например, через линзу планов развития налоговой политики и сокращения бюрократии посмотреть на возможности оптимизации процессов налогового администрирования", - призывает член совета Госконтроля.

В ходе ревизии Госконтроль, в частности, рассмотрел ситуацию с поступлениями налога за эксплуатацию транспорта и налога на легковые транспортные средства предприятия. Сейчас оба этих налога учитываются по принципу денежного потока, выручка фиксируется в момент получения денег. Ревизоры установили, что в отчетном балансе не указана информация о требованиях и обязательствах по этим налогам, так как при налоговом учете не соблюдается принцип накопления. Это означает, что доходы и расходы не фиксируются в период, когда они возникают, независимо от момента получения или уплаты денег, в результате чего не может быть определено влияние на результат исполнения бюджета.

Обратившись к структуре самоуправлений и подготовке годовых отчетов, Госконтроль сделал вывод, что доступная в публичных регистрах информация о структуре самоуправлений по-прежнему отличается, неактуальна и даже противоречива. Например, в списке публичных лиц и учреждений учреждения самоуправлений регистрируются в несоответствующих статусах - как учреждения прямого управления, другие государственные учреждения и тому подобное, и возникает несоответствие информации между списком публичных лиц и учреждений и положениями о самоуправлениях, а также в регистре налогоплательщиков СГД выявлены ликвидированные и реорганизованные учреждения.

Госконтроль отмечает, что в результате ненадлежащего внимания к этим вопросам выявлены несоответствия при подготовке годовых отчетов. А именно, отдельные учреждения, хотя и являются самостоятельными налогоплательщиками, не подготавливают отдельный годовой отчет, как того требуют нормативные акты. Поэтому ревизоры призывают самоуправления привести структуру в порядок и уточнить информацию в различных публичных регистрах, приняв соответствующие решения о включении или невключении учреждения в Регистр налогоплательщиков как самостоятельного налогоплательщика.

В докладе по итогам ревизии КОФГ также обращается внимание на три наиболее актуальных на данный момент вопроса об устойчивости в управлении государственными финансами: госдолг и кредитный рейтинг страны, финансирование стратегических проектов и приоритетных сфер, а также вытекающие из старения общества и демографической ситуации обязательства.

Государственный долг на конец 2024 года достиг 19,1 млрд евро, что на 8% больше, чем годом ранее, и расходы на его обслуживание в последующие годы существенно увеличатся. Чтобы сохранить доверие инвесторов и кредитный рейтинг хотя бы на текущем уровне, необходимо продуманное долгосрочное финансовое планирование, отмечает Госконтроль. Однако, по мнению ревизоров, его осложняют растущие расходы на оборону, а также проблемы с финансированием таких стратегически важных проектов как "Rail Baltica" и управление государственным вкладом в авиакомпанию "airBaltic". Расходы на проект "Rail Baltica" в Латвии выросли почти в четыре раза по сравнению с первоначальным планом, и в ближайшие годы ожидается прерывание финансирования. А в случае с "airBaltic" недостаточен надзор за вложениями государства в размере более полумиллиарда евро, обеспокоены ревизоры.

Дополнительные риски несет и недостаточно эффективное управление энергетической политикой, считают в Госконтроле. На достижение целей, установленных Национальным энергетическим и климатическим планом, до 2030 года необходимо более 13 млрд евро дополнительных инвестиций, однако сейчас обеспечены лишь неполные 30% от этой суммы. Существует существенный риск, что без дополнительного финансирования Латвия не сможет выполнить свои обязательства, обращает внимание Госконтроль.

Быстрое старение общества уже сейчас создает существенную нагрузку на государственный бюджет. В 2024 году на выплаты пенсий ушло 3,5 млрд евро, и эта сумма растет ежегодно. Помимо государственной пенсионной системы, действует и система пенсий за выслугу лет, первоначальная цель которой, по мнению ревизоров, больше не соответствует ситуации и становится все дороже для будущих налогоплательщиков. Госконтроль призывает найти решения по ее пересмотру, а также наконец создать резервный фонд специального бюджета социального страхования, чтобы защитить накопленные средства от использования в краткосрочных политических целях. Таким образом был бы снижен риск дальнейшего увеличения госдолга.

В ходе ревизии даны три рекомендации, при выполнении которых, по мнению Госконтроля, будут усовершенствованы информационные системы, связанные с подготовкой ежегодного налогового отчета СГД, и одновременно пересмотрены возможности оптимизации процессов налогового администрирования с информированием об этом Министерства финансов. Кроме того, в результате введения рекомендаций можно будет включить в ежегодный налоговый отчет СГД доходы по упомянутым выше транспортным налогам с применением при учете принципа накопления, указывают ревизоры.

Цель КОФГ - дать ясное и правдивое представление о результатах деятельности государства в отчетном году и о финансовом положении на 31 декабря отчетного года. Его готовит Минфин, и в нем сосредоточены 73 отчета - 14 министерств, 12 центральных государственных учреждений, Сейма, Государственного контроля и 43 годовых отчета самоуправлений, отчет об учете финансов государственного бюджета и отчет об администрируемых СГД налогах, пошлинах и других администрируемых ею относящихся к государственному бюджету платежах.

Ревизия правильности подготовки КОФГ включает в себя проверку финансового отчета, проверку информации об исполнении бюджета и проверку доклада руководства Минфина о КОФГ.

В этом году Госконтроль подготовил 27 ревизионных докладов и заключений по 14 министерствам, 12 центральным госучреждениям и КОФГ. С мая 2025 года введен новый подход к проведению финансовых ревизий, в дальнейшем будет только один ревизионный доклад о правильности подготовки КОФГ и начнется новый этап работы в сфере финансовых ревизий, сообщает Госконтроль.