Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija

«Отчет комиссии по Rail Baltica отвечает на многие вопросы, но не отвечает на главный»: Неаткарига

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 09:02

Важно 0 комментариев

Перед праздничными выходными был опубликован отчет парламентской комиссии по расследованию дела "Rail Baltica", который, как будто, расставил все точки над «и». В отчете подробно объясняется ход возникновения проблем проекта и названы (вслух) главные виновные. Работа этой комиссии, в отличие от других подобных, признается одной из самых содержательных. Это может иметь определенные политические или даже юридические последствия, пишет публицист Бен Латквскис на страницах издания "Неаткарига"

"Однако, почему я использую слова «как будто», говоря о расставленных точках? Потому что отчет не дает ответа на главный вопрос. Но перед тем как перейти к этому главному вопросу, несколько слов о возможном наказании виновных. Независимо от дальнейшей судьбы проекта, маловероятно, что какой-либо высокопоставленный чиновник будет наказан более чем "публичным осуждением". То есть, без серьезных, в том числе политических, последствий.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, в политической практике Латвии не принято "по-настоящему" отвечать за что-либо. Единственное исключение — это попадание в "олигархи", что уже давно завершившийся процесс. Новые "олигархи" больше не появляются, потому что для этого нет социального спроса. Достаточно старых.

В данном случае следы старых "олигархов" трудно найти. Все (или почти все) виновные — это "обычные" люди, более или менее связанные с "светлыми силами" (Баиба Рубеса и Ко). Поэтому жесткое осуждение не находит необходимого отклика. Виновные названы. Ладно, продолжаем жить дальше.

Во-вторых, проект никогда не подвергался серьезному сомнению по существу. Он не считался вредным для Латвии и ее народа. Он просто плохо управлялся, но за "плохую игру" в условную тюрьму не сажают. Неумелое управление не считается преступлением. Речь идет о потерянных, а не присвоенных миллионах. Большие зарплаты в этой схеме не считаются.

Сказать, что проект "Rail Baltica" никогда не считался вредным или нежелательным для Латвии и ее народа, значит ограничиться полутонами. Наоборот, проект "Rail Baltica" все эти годы рассматривался как один из самых ожидаемых и желанных "больших планов".

С самого начала проекта один из главных вопросов для каждого министра транспорта: когда откроется новая трасса, и когда мы сможем сесть в скоростной поезд в Риге, чтобы через час быть в Таллине? Этот проект с самого начала воспринимался как символ современной, европеизированной Риги XXI века. Когда по Риге будут мчаться такие же скоростные поезда, как в Германии и Франции, тогда и интеграция Латвии в Европу, прерванная в годы оккупации, будет успешно завершена.

Таково было общественное восприятие этого проекта. Вопросы о том, насколько нам нужно добираться до Таллина за полтора часа, как часто мы хотим туда попасть и какую сумму денег мы готовы заплатить за этот проект, даже не задавались. Символы не обсуждают, их принимают (или не принимают).

Этого принципа также придерживалась и комиссия Сейма. В итоговом отчете перечислены ошибки, допущенные в проекте, и названы виновные. Однако попытки оценить функциональную, а не символическую полезность самого проекта затронуты лишь вскользь.

Каждый человек, перед тем как купить какую-либо вещь или услугу, прежде всего внутренне отвечает на вопрос: зачем мне это нужно? Что мне это даст? Что в моей жизни изменится, когда я приобрету эту вещь?

Когда ясно, что ты хочешь и почему (машину, новую квартиру, путешествие, посудомоечную машину, ужин в ресторане, красивую прическу или театральную постановку), выясняется, сколько это стоит, и проводится анализ выгод и затрат. Стоит ли это того? Исходя из этого анализа, принимается окончательное решение. Сразу скажем, что не всегда эти решения бывают тщательно продуманными и обоснованными. Но, по крайней мере, они есть.

Пример для иллюстрации. Если сегодня кандидат на пост мэра Риги выйдет на выборы с предложением занять деньги и построить еще один мост через Даугаву для автотранспорта, он может сказать: да, мы сейчас займем деньги, но через несколько лет, когда мост будет построен, мы освободим Ригу от вечных пробок на мостах. Оппоненты могут возразить: стоит ли это того, действительно ли это решит проблему пробок и так далее.

Этот пример я привожу только для иллюстрации, как должна проходить нормальная оценка любого крупного проекта. Проект "Rail Baltica" с этой точки зрения никогда не оценивался, потому что изначально воспринимался "на ура" как подарок от ЕС. Главный вопрос — что это нам даст — был проигнорирован.

Что реально изменится (улучшится) в жизни жителей Латвии после строительства железнодорожной линии от Литвы до эстонской границы? Наверное, что-то улучшится. Будет удобнее и немного быстрее добраться до Таллина, Вильнюса, Каунаса. Это, конечно, приятно, но с другой стороны — цена этого блага. Стоит ли это того?

Слабость обоснования проекта хорошо иллюстрирует аргументация его защитников. Например, один из "отцов" проекта в Латвии, Робертс Зиле для защиты проекта вытаскивает эмоциональную карту — против проекта выступают прокремлевские силы. Следовательно, это "априори" должно поддерживаться.

Если больше нечем подкрепить свою позицию, кроме как этим оскорблением, то становится неясно: зачем тратить миллиарды, которые никогда даже не планировалось вернуть? За что? Какова будет реальная, а не абстрактная польза от этой трассы? Связь с Европой? Мы уже связаны с Европой по воздуху, морю и тем же железнодорожным сообщением. Конечно, не было бы плохо и с пассажирским высокоскоростным поездом. Разве кто-то это отрицает? Только стоит ли это тех миллиардов?

Аргументы о военном значении трассы становятся совсем шаткими, как только мы подходим к реальному сроку ее открытия (по оценкам председателя комиссии Андриса Кулберга, не раньше 2035 года) и расходам на строительство железной дороги. Ясно, что ресурсы для безопасности можно было бы потратить гораздо более эффективно. Нужно только политическое желание.

Иногда возникает вопрос: как так получилось, что мы смогли реализовать проекты большего масштаба — восстановили независимость, трансформировали экономику от социализма к свободному рынку, но не можем построить какую-то железную дорогу? Ответ прост. Потому что трудно построить то, что никому на самом деле не нужно. Трудно построить дом, если не до конца понятно, кому он нужен, а есть только абстрактное желание: хочу дом. А вот если крыши над головой нет и негде жить, то стимул решать проблему совершенно иной.

Если бы Латвии действительно была жизненно необходима эта трасса, если было бы ясно, что мы хотим и зачем нам это нужно, то "Rail Baltica" уже был бы готов. Вся эта возня — только потому, что этого понимания нет. К сожалению, и парламентская комиссия по расследованию так и не внесла ясности в эти вопросы",- считает Латвковскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Желтое предупреждение: в районах Латвии стремительно поднимается уровень воды

Важно 10:48

Важно 0 комментариев

После интенсивных осадков в реках Курземе стремительно поднимается уровень воды, поэтому поймы и низменные территории в бассейнах рек могут быть затоплены, сообщил агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Эдуард Мусатов.

После интенсивных осадков в реках Курземе стремительно поднимается уровень воды, поэтому поймы и низменные территории в бассейнах рек могут быть затоплены, сообщил агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Эдуард Мусатов.

Читать
Загрузка

Опасная находка в Вецмилгрависе: если человек наступит последствия могут быть плачевными!

Важно 10:41

Важно 0 комментариев

В социальных сетях жители рижского района Вецмилгравис сообщают о тревожных находках – металлических шипах, которые кто-то рассыпает на дорогах. Эти опасные предметы могут стать причиной повреждений не только для автомобилей, но и травм для людей и животных.

В социальных сетях жители рижского района Вецмилгравис сообщают о тревожных находках – металлических шипах, которые кто-то рассыпает на дорогах. Эти опасные предметы могут стать причиной повреждений не только для автомобилей, но и травм для людей и животных.

Читать

Председатель правления Latvenergo: просыпаемся, пьем кофе — и отключаемся от БРЭЛЛ

Выбор редакции 10:36

Выбор редакции 0 комментариев

Председатель правления акционерного общества Latvenergo Мартиньш Чаксте дал Jauns.lv подробное интервью, где он помимо прочего затронул вопрос ожидаемого отключения Латвии от общей энергосети с Россией и Белоруссией.

Председатель правления акционерного общества Latvenergo Мартиньш Чаксте дал Jauns.lv подробное интервью, где он помимо прочего затронул вопрос ожидаемого отключения Латвии от общей энергосети с Россией и Белоруссией.

Читать
Загрузка

«Хотя бы исправьте ошибки!» Молодое поколения либо не умеет, либо не хочет правильно писать: мнение

Важно 10:21

Важно 0 комментариев

Молодое поколение всё меньше беспокоится о правильности написания официальных писем — ведь получатель поймёт, если захочет. Однако существуют нормы вежливости, которые нельзя игнорировать, особенно когда вы пишете письмо потенциальному работодателю или на место для прохождения практики.

Молодое поколение всё меньше беспокоится о правильности написания официальных писем — ведь получатель поймёт, если захочет. Однако существуют нормы вежливости, которые нельзя игнорировать, особенно когда вы пишете письмо потенциальному работодателю или на место для прохождения практики.

Читать

Чего ждать от понедельника? Судя по прогнозу — мокрого снега и дождя

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода и осадки, в основном - мокрый снег и дождь, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода и осадки, в основном - мокрый снег и дождь, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Национализм в Латвии был направлен против русскоязычной общины»: и за это мы заплатили 300 000? Латыши в шоке

Важно 10:17

Важно 0 комментариев

Исследование об опыте курьеров Wolt и Bolt, вызвало яростную реакцию в латышском сегменте «X». Оно не только изобилует грамматическими ошибками, но и, по словам комментаторов, «искажает историю и продвигает кремлевские нарративы», считают пользователи.

Исследование об опыте курьеров Wolt и Bolt, вызвало яростную реакцию в латышском сегменте «X». Оно не только изобилует грамматическими ошибками, но и, по словам комментаторов, «искажает историю и продвигает кремлевские нарративы», считают пользователи.

Читать

К кому обращаться за помощью в праздничные дни? Номера телефонов на случай, если стало плохо

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В период рождественских праздников жителям Латвии рекомендуется обращаться за медицинской помощью, позвонив на государственную консультационную линию семейных врачей, а также к дежурным врачам или, в экстренных случаях, в пункты неотложной помощи, сообщила агентству LETA Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

В период рождественских праздников жителям Латвии рекомендуется обращаться за медицинской помощью, позвонив на государственную консультационную линию семейных врачей, а также к дежурным врачам или, в экстренных случаях, в пункты неотложной помощи, сообщила агентству LETA Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Читать