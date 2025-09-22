От огромной помощи к урезанию: американские миллионы для Латвии тают

В министерстве отметили, что США уже в течение длительного времени оказывают различную помощь Латвии для укрепления оборонных возможностей, включая финансовую поддержку через различные инструменты.

Значительно финансовая поддержка США выросла в 2020 году, когда была учреждена Балтийская инициатива безопасности. Это программа Конгресса США, определяющая общий объем помощи Латвии, Литве и Эстонии.

Помимо этой программы, США предоставляют Латвии финансовую поддержку и через другие инициативы и источники финансирования. В период с 2020 по 2025 год общий объем финансирования, доступного Латвии в рамках различных программ, составил около 700 млн долларов США, включая примерно 90 млн долларов, которые выделены в этом году.

Основные направления использования инструментов поддержки США включают прямые инвестиции в развитие обороноспособности Национальных вооруженных сил (НВС), что предполагает не только поставки техники и экипировки, но и обучение, интеграцию техники в общую систему обороны и др.

Также поддержка США используется для обучения латвийских военных в США, проведения совместных учений, инвестиций в инфраструктуру для размещения американских подразделений в Латвии, которая одновременно доступна и для нужд НВС.

Минобороны информировано о том, что Пентагон пересматривает расходы и предложил приостановить выделение средств для обороны странам Европы. Сокращение затрагивает и Балтийскую инициативу безопасности на следующий финансовый год и составит около 58 млн долларов США.

В процессе рассмотрения бюджета США продолжается обсуждение и других программ финансирования. С 2022 года объем доступного Латвии финансирования в рамках программы "Foreign Military Financing" составляет примерно 121 млн долларов, а по программе "International Military Education and Training" - около 1,3 млн долларов.

"Мы четко заявили о своей позиции, что это финансирование, которое способствует стратегическому сотрудничеству и развитию обороны, пользовалось поддержкой Конгресса США, поэтому будем продолжать с союзниками обсуждение его необходимости. В то же время стратегическое партнерство США и Латвии продолжается как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе в виде присутствия американских солдат и размещения вооружения, совместных учений и обмена информацией", - отметили в Минобороны.