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От миллионов на ремонт системы для голосования можно отказаться! Новый глава ЦИК готовит ревизию

Редакция PRESS 20 июня, 2025 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

Провал на муниципальных выборах стоил поста прежней главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите. Новым председателем избран экс-глава Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис.

В эфире передачи «900 секунд» на TV3 он заявил, что одной из первых задач считает «ревизию внутренних ресурсов», а также встречу с руководителями всех муниципальных избирательных комиссий — пользователями системы, которые сильнее всего пострадали во время выборов.

«Пока у всех на сердце полно, надо дать возможность высказаться, понять их предложения», — подчеркнул Звиедрис.

Он также собирается оценить, действительно ли Латвии нужна цифровая система голосования. Сейчас идёт анализ причин сбоя: по словам Звиедриса, проблема была не в сканерах, а в обработке данных в облаке, где из-за нехватки мощности загрузка информации шла с огромными задержками.

Глава ЦИК напомнил: в странах ЕС более 20 государств по-прежнему считают голоса вручную и не тратят на системы миллионы.

«Государство уже вложило в систему миллионы, можно ли её просто так отодвинуть в сторону? Вопрос не такой простой. А вот понять, можно ли её реально починить — это одна из моих главных задач», — отметил он.

При этом Звиедрис дал понять: на трату новых миллионов он не согласен. «Просить снова большие деньги и наступить на те же грабли? Точно нет. Если увижу, что всё ведёт к тем же расходам и нет уверенности, что не повторим старых ошибок — извините, придётся сделать шаг назад».

«Надеюсь, что теперь мои и глаза моих коллег таких ошибок не допустят. И хочу в этом году чётко сказать обществу: как мы будем работать, чтобы всем были понятны правила игры», — добавил новый глава ЦИК.

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