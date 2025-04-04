От государства: кому помогают оплатить электричество?

Поправки к правилам Кабинета министров № 345 «Правила продажи услуг защищенным пользователям» уточняют порядок применения льгот и их размер, а также определяют четыре социальные группы защищенных пользователей, которые получают указанные государством льготы и тем самым платят меньше за потребляемую электроэнергию.

Какие льготы предусмотрены для привилегированных групп жителей:

* нуждающимся и малообеспеченным домохозяйствам (жителям) – скидка 20 евро в месяц;

* семьям (лицам), воспитывающим ребенка-инвалида, - скидка 20 евро;

* инвалидам 1-й группы и их опекунам – скидка 20 евро;

* многодетным семьям – скидка 25 евро.

Для защищенных потребителей электроэнергии устанавливается ПОСТОЯННАЯ государственная поддержка оплаты расходов на электроэнергию.

Реализацию услуги обеспечивает Бюро государственного контроля за строительством (BVKB), которое также выполняет функцию контролера информационной системы данных защищенных пользователей (ALDIS). Инфосистема же осуществляет сбор данных из государственных регистров для определения лиц, имеющих право на получение статуса защищенных пользователей, а от торговцев электроэнергией собирает данные потребления для расчета размера поддержки.

Также закон устанавливает порядок и сроки расчета и предоставления льгот защищенным пользователям.

Причем самим жителям, имеющим право на государственные льготы, не надо никуда обращаться: государственные службы сами находят их по базе данных и определяют, сколько им надо платить после использования льготы.

Поправки устанавливают возможный период перерасчета - 18 месяцев в случае необходимости внесения корректировок, а за более ранний период перерасчет не предоставляется. Персональные данные защищенных пользователей, имеющиеся в информационной системе, хранятся в течение 18 месяцев, а затем удаляются. Однако установленного срока для проверки данных о поддержке, оказанной защищенному пользователю, не установлено.

Поддержку получают в среднем порядка 92 тысяч жителей.

Информационный телефон для защищенных пользователей – 62333363;

Больше информации – на портале Государственного бюро контроля за строительством в разделе Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma organizēšana: bvkb.gov.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА